Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 1121 человека

6 февраля в 04:17 в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человека, 6 февраля сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Власти Турции обновили данные по погибшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля.

«Погиб 1 121 человек и 7 634 получили ранения», — заявил генеральный директор AFAD Орхан Татар. Он также сообщил свежие данные о разрушения. Всего в Турции из-за землетрясения оказались разрушены 2 834 здания.

Напомним, 6 февраля в 04:17 в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По заявлению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. После первого землетрясения отмечалось большое количество афтершоков. В 13:24 в Турции произошло второе землетрясение магнитудой 7,6.

Землетрясения в Турции и Сирии будут повторяться в течение, возможно, нескольких недель, заявил директор Института теории прогноза землетрясений. «С высокой долей вероятности землетрясения большой силы, магнитудой около 6, будут повторяться в течение нескольких дней, может быть, даже нескольких недель», — сказал эксперт.

Напомним, ранее в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. От подземных толчков пострадала также и территория Сирии. По последним данным, в Турции погибли 1121 человек, в Сирии — 403. В Турции пострадало более пяти тысяч человек, в Сирии — более тысячи. Подземные толки ощущались также жителями других стран, эпицентр землетрясения был в Турции.

Вследствие землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш было разрушено более 2800 зданий и сооружений, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнус Сезер 6 февраля журналистам.