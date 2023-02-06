Канада послала в Гаити самолет-разведчик

Кроме того, местная полиция получила канадские бронемашины.

Самолет-разведчик CP-140 Aurora решили задействовать власти Канады 5 февраля для помощи правительству Гаити в борьбе с преступностью, говорится в распространенном заявлении минобороны Канады.

Военные пояснили, что самолет будут использовать по просьбе властей латиноамериканской страны «для поддержки усилий Канады по пресечению деятельности банд на Гаити и демонстрации приверженности Канады гаитянскому народу».

CP-140 Aurora будет собирать разведывательную информацию и осуществлять наблюдение. В минобороны не конкретизировали, как долго самолет-разведчик будет выполнять миссию на Гаити.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава будет помогать силам правопорядка Гаити в борьбе с преступностью. К примеру, Канада уже задействовала экономические санкции против экс-главы Гаити Мишеля Мартелли, которого обвиняют в коррупции, главаря одной из могущественных банд страны и еще нескольких граждан.

Кроме того, местная полиция получила канадские бронемашины.