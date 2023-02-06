Сенат Канады принял закон об интернет-цензуре

Отметим, что принятие закона может позволить начать цензуру на видеохостинге Rumble, который находится именно в канадской юрисдикции.

За принятие законопроекта C-11 об онлайн-цензуре проголосовал 2 февраля сенат Канады, сообщил 4 февраля сайт The Post Millenial.

Тем самым скандальный законопроект отправлен обратно в Палату общин на принятие внесенных сенатом поправок стал еще на шаг ближе к тому, чтобы стать законом.

Законопроект был принят 43 голосами «за» и при лишь 15 голосах «против». Закон о потоковой онлайн-трансляции не прошел сенат Канады в 2021 году после того, как был принят палатой общин, был повторно внесен с поправками в палату общин феврале 2022 года, снова был принят палатой общин в июне, и теперь, после окончательного принятия сенатом на этой неделе с еще более новыми поправками, вернулся в нижнюю палату.

Текст законопроекта реализует план Либеральной партии Джастина Трюдо по расширению возможностей правительства подвергать цензуре противоречивые и непопулярные высказывания в Интернете, заявляя, что в законодательстве «указывается, что Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникация должна регулировать и контролировать канадскую систему вещания».

В заявлении для The Post Millennial Джон Карпей из Центра правосудия за конституционные свободы сказал, что предполагаемая цель нового закона не вызывает особых споров: привести крупные потоковые компании, такие как Netflix, Disney и Spotify, под контроль Канадской комиссии по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC).

Но «новые полномочия CRTC не будут ограничиваться этими крупными гигантами индустрии развлечений», сказал Карпей. По его мнению, закон позволит CRTC регулировать любую «программу» (аудио или аудиовизуального онлайн-контента), которая «пригодна для монетизации», поскольку она «прямо или косвенно приносит доход».

То есть законопроект даст CRTC право регулировать любую онлайн-службу потокового вещания, которую они хотят, в том числе для частных лиц.

«В долгосрочной перспективе CRTC может в конечном итоге регулировать большую часть контента, размещенного в основных социальных сетях, даже если контент создается или загружается религиозными, политическими и благотворительными некоммерческими организациями», — пояснил Карпей.

Отметим, что принятие закона может позволить начать цензуру на видеохостинге Rumble, который находится именно в канадской юрисдикции.