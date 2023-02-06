Как правильно заботиться о своей спине

Несколько полезных советов, которые помогут вам избежать болей в спине и развития разных болезней, связанных со спиной.

К сожалению, мы часто забываем о том, что спина – такой же орган нашего тела и нашего организма, как любой другой. Может быть, потому, что нам спина не видна даже если мы смотрим в зеркало. Поэтому, когда вдруг на нас нападает боль в спине, она, как правило, случается внезапно и неожиданно. Но не надо забывать о существовании спины. Наоборот, надо постоянно помогать ей сохранять себя в хорошей форме. Ниже мы приводим несколько простейших советов, касающихся заботы о спине. Разумеется, професииональные полезные рекомендации дадут специалисты, но и эти советы не навредят, наоборот, помогут, хотя, наверно, какие-то из них вам знакомы, но лишними они не будут:

Избегайте поднятия и переноски слишком больших тяжестей, даже если вам кажется, что вы справитесь без особого напряжения. Если же приходится поднимать вес выше 10 килограммов, то обязательно немного согните колени, а не выдвигайте вперёд грудь, как обычно делают в таких случаях. Регулярно “потягивайтесь”, как можно сильнее. Найдите насколько минут в день, чтобы “растягивать” тело. Лучше всего делать это стоя – расставить слегка ноги, на ширину бёдер, вытянуть вперёд одну руку, ухватив её за запястье другой, поворачивать тело в разные стороны, стремясь его “растянуть”. Не горбитесь, когда сидите. Сохраняйте спину (и позвоночник) прямыми. Не скрючивайтесь, работая с компьютером или глядя в телефон. Практикуйте лечебный массаж. Как правило, массаж спины (и не только спины) весьма полезен, спина становится более гибкой, теряет напряжённость и скованность. Старайтесь спать на спине, не свёртываясь в комочек. Если человек спит на спине, спинные мускулы расслаблены и отдыхают. По возможности, занимайтесь регулярно плаванием. В Квебеке достаточно бассейнов, включая крытые, куда можно (и нужно!) ходить регулярно. Нет лучше упражения для мускулов спины, чем плавание. Если у вас есть время, займитесь йогой. Физические упражнения во время занятий йогой сильно помогают поддерживать в форме ваше тело. Регулярно наблюдайтесь у специалиста (мануального терапевта, например). Специалист определит начинающиеся проблемы ещё до того, как вы сами обратите на них внимание. И он же сумеет помочь, не дав болезни развиться. Часто эксперты советуют акупунктуру – точечные уколы медицинскими иголками, которые помогают стимулировать нервные окончания. Мы сами не отваживаемся давать такой совет, но лучше всего обратиться к мануальному терапевтру, который и поможет вам определиться с выбором.

Как видим, ничего особо сложного нет, ну, а если что-то из советов вам не подходит, ничего страшного, постарайтесь, хотя бы, выполнять несколько из них.