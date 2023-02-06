Еноты, как выясняется, умеют размышлять. И они развиваются

Любопытные результаты исследования поведения енотов и их мозга. Оказывается, плотность нейронов в мозгу енота такая же, как у человека.

Репутация у енотов, конечно, та ещё. С одной стороны, милые усато-полосатые, умилительные попрошайки с их извечным – «подайте, кто что может, мы сами не местные, в кустах приходится ютиться», с другой стороны, не придумали ещё мусорный ящик, который устоял бы перед хитростью этих милашек. А если дверь забыть запереть на ключ (что часто случается в деревнях и спокойных районах), то вообще беда — разорят дом и не поморщатся. Такие уж они люди, эти ваши еноты.

И вот учёные решили с енотами разобраться. В том смысле, что решили выяснить алгоритм их действий, уровень работы мозга, который запросто справляется с хитроумными запорами мусорных ящиков.

Исследования, сами по себе, очень важны, так как чем больше мы знаем об особенностях работы мозга живых существ, тем больше успехов достигаем в борьбе с депрессией, со стрессом, с подавленным состоянием.

Учёные, изучающие мозг, выяснили, что плотность нейронов в мозге енота примерно такая же, как в мозге человека. Если в мозге человека 98 миллиардов нейронов, то у енота 90 миллиардов, но объём его мозг меньше человеческого примерно на 10 процентов. И, судя по всему, именно плотность нейронов позволяет живому существу находить решения сложных задач. Чем больше эта плотность, тем эффективнее мозг с задачами справляется. Именно эти особенности и позволяют енотам успешно решать головоломки «закрытых дверей» и «запертых мусорных ящиков». Сам же объём мозга имеет лишь вторичное значение.

Эксперт-нейрохирург Келли Ламберт (Kelly Lambert) и её команда, работающие в американском Университете Ричмонда, штат Вирджиния, провели многочисленные опыты и пришли к выводу, что плотность нейронов определяет присущие енотам качества — любопытство, склонность к исследованиям территории, умение выдвигать новые идеи и следовать им, оптимизм и даже определённые возможности в предсказывании развития событий. По словам доктора Ламберт, «мы, люди, можем многому у енотов научиться».

Самое любопытное, наверно, в том, что, судя по результатам исследований, еноты не только быстро учатся, но и передают новые знания подрастающим поколениям. И кто знает, не столкнётся ли человечество в ближайшие десятилетия с новой угрозой — порабощением людей грозными енотами. Хотя, наверно, енотам придётся биться с котами и собаками за право владения людьми в качестве бессловесных рабов. Поживём — увидим.