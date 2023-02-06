Выпуск пиццы Delissio прекращается

Компания Nestlé Canada объявила о прекращении производства и продажи своей знаменитой пиццы Delissio и ряда других замороженных блюд. Печальная новость для многочисленных поклонников.

Пиццу Delissio производила в Канаде фирма Nestlé Canada, о чём многие даже не подозревали, считая, что речь о независимой компании Delissio. На самом деле, Nestlé Canada производит целый ряд замороженных продуктов, включая мороженое, но вот объявлено о прекращении выпуска пиццы. Одновременно отменено производство продуктов Stouffer, Lean Cuisine и Life Cuisine. Но фирма обещала, что мороженое, которое она тоже выпускает, с прилавков не уйдёт.

Небольшим утешением служит тот факт, что Нестле обещает продолжать выпуск отменённых продуктов ещё в течение полугода, так что можно не бежать в магазин за пиццей немедленно, по морозу, а дождаться тёплых деньков.

Нестле Канада обещала, что теперь её усилия сосредоточатся на других продуктах — сладостях разных видов (конфеты, леденцы, мармелад и прочие), на кофе, на расширении производства бутилированной воды Nestle и на мороженом. По словам гендиректора компании, экономия на производстве пиццы позволит увеличить вложения в производство вышеупомянутых продуктов, улучшить их качество и доступность.

Пицца Delissio, как и другие продукты, производство которых прекращается, продавалась в самых разных магазинах по всей Канаде, но у Нестле Канада нет собственных пунктов продажи своих продуктов — они всегда продаются через известные торговые сети или через посредников-поставщиков в лавки и мелкие магазины.