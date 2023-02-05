Лиз Трасс обвинила тори и правительство в своей отставке

Экс-премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс обвинила «могущественный экономический истеблишмент» и собственную Консервативную партию в смещении ее с поста 4 февраля в авторской статье в газете The Telegraph.

Бывший премьер-министр заявила, что она поддерживает свою радикальную политическую программу, но «силы против нее были слишком велики», чтобы она увенчалась успехом. Трасс уверена, что, хотя она не была «безупречна», ей «не дали реального шанса» довести свою политику до конца.

Трасс еще раз повторила, что хотела стать премьер-министром, чтобы изменить ситуацию, а не «управлять упадком или руководить нашей страной, сползающей в застой». Она также обвинила Управление по бюджетной ответственности (OBR) в том, что оно надевает на налоговую и бюджетную политику «смирительную рубашку», выразила несогласие с его оценкой воздействия предложенного ею снижения налогов.

Управление по бюджетной ответственности, пишет она, «склонно недооценивать преимущества низких налогов и реформ в сфере предложения для экономического роста и переоценивать преимущества государственных расходов». «Это неизбежно оказывает давление на результат с более высокими налогами и более высокими расходами — отсюда и неумолимый рост налогов, который мы сейчас наблюдаем», — указала политик.

Трасс осудила «повсеместный» уровень «пессимизма и скептицизма» в министерстве финансов в отношении потенциала роста британской экономики.

Трасс также подчеркнула, что в преддверии обнародования мини-бюджета никто не указывал на какие-либо риски для пенсионных фондов, которые вызвали бы беспрецедентную волатильность на рынке ценных бумаг, ни ей, ни министру финансов Квартенгу.

«Ни разу во время подготовки к мини-бюджету не было никаких опасений по поводу инвестиций, управляемых обязательствами (LDI), и риска, который они представляют для рынков облигаций, ни мне, ни канцлеру, ни кому-либо из наших команд официальные лица в Минфин», — говорит она.

Она утверждает, что это было значительным упущением, потому что этот вопрос «в конечном итоге приведет к резкому и преждевременному прекращению моего премьерства из-за вызванной им паники». По ее мнению, на мини-бюджет списали за проблемы, которые «назревали» в течение нескольких месяцев, включая рост процентных ставок и стоимости ипотечных кредитов, рост которых уже прогнозировался.

Бывший премьер-министр говорит, что она столкнулась не только с внутренней экономической ортодоксальностью, когда пыталась бросить вызов политике «высоких расходов и высоких налогов», но и с тем, что она также «плыла против международного течения».

«Международные игроки предприняли согласованные усилия, чтобы бросить вызов нашему Плану роста, — говорит она, цитируя высказывания президента США Джо Байдена, а также комментарии Международного валютного фонда (МВФ). — МВФ прокомментировал аспекты распределения, а не стабильность рынка, и трудно сделать вывод, что это было чем-то иным, кроме как политически мотивированным. Затем последовало вмешательство президента Байдена, который публично выразил свое несогласие с нашей экономической политикой, заявив: „Я был не единственным, кто считал это ошибкой“».