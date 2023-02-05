Целых пять рецептов блюд с ананасами

Рецепты блюд с ананасами: Ананасы с коньяком, антректоты с анансом, макароны с ананасом, таиландский салат, салат Африка.

Зима! Крестьяне торжествуют. Потому что можно чуток отдохнуть от сельскохозяйственных работ. И насладиться некогда экзотичной, а сегодня самой обычной едой. В данном случае, предлагаем несколько рецептов блюд с ананасами. Тем более, что в магазинах дефицита анансов пока не наблюдается.

Абрикосы и ананасы с коньяком

Чтобы приготовить абрикосы в коньяке, поступаем следующим образом:

Берём десяток абрикосов, аккуратно разламываем на две части, косточки удаляем.

На каждую половинку укладываем кусочек ананаса. Посыпаем сахаром по вкусу.

Поливаем продукт коньяком или бренди (на десять абрикосов – примерно 7-8 столовых ложек коньяка).

Заливаем нагретым абрикосовым соком (можно взять сок из концентратов)

Заливаем половиной стакана взбитых сливок.

При доле воображения, если абрикосы красные, можно считать, что красные абрикосы и белые сливки с ананасами символизируют цвета славного канадского флага.

Антрекот, фаршированный ананасом

Если и есть блюдо вкуснее антрекота, фаршированного ананасом, так это два антрекота, фаршированного этим фруктом! Это не тупая шутка. Это истина.

Готовим антрекот, фаршированный ананасом:

Итак, в первую очередь, мы берем антректот, обмываем его в проточной воде, подсушиваем, посыпаем солью, перцем, втираем соль и перец в мясо. Делаем в мясе надрезы и вкладываем внуть кусочки ананаса и кусочки сырой ветчины, после чего закрепляем края мяса шпилькой (спичкой). Обжаривать антрекоты в сливочном масле по 6-8 минут на среднем огне с каждой стороне. Готовое блюдо посыпать петрушкой.

Просто, не правда ли?

Макароны с ананасами

На четыре порции нам потребуются следующие продукты:

500 граммов макарончиков-бабочек или бантиков

400 граммов вареной нежирной колбасы

Две средние луковицы

Десяток колец ананаса

Лук зеленый, зелень, петрушка

Сливочное масло

Соль

Готовим:

Двести миллилитров воды довести до кипения (подсолить), опустить макароны и варить минут 15 на среднем огне, после чего откинуть макароны на дуршлаг Нарезать колбаску и ананасы на небольшие кусочки Лук обычный и зеленый порубить Смешать макароны, колбасу, лук, смешать с маслом, украсить петрушкой.

Таиландский салат

Таиландский (тайский) фруктово-овощной салат очень вкусен, к тому же, помогает пробудить аппетит и подготовиться к мясному.

Ингредиенты:

Килограмм ананаса – резаные дольки. Можно консервированные дольки ананаса брать

Пять помидоров

Три больших апельсина

Сок одного лимона

Щепотка соли

Чайная ложка сахара

Три столовые ложки сладких сливок

Листья салата

Готовим салат:

Все продукты, кроме листьев салата, нарезаем достаточно мелко, следя за тем, чтобы сок не пропал – резать надо в миске Смешиваем, посыпаем сахаром и солью, заливаем сливками Выкладываем на листья салата, даём салату охладиться полчаса в холодильнике и подаём дорогим гостям в качестве закуски перед основными блюдами.

Салат Африка

Ингредиенты:

Один ананас,

Три помидора,

Одна куриная грудка,

Горсть красной фасоли,

Одна красная луковица для украшения,

Майонез, ананасовый сок, порошок карри для соуса (просто смешать все три элемента майонез и сок – поровну, а порошок карри – горсточку).

Салат готовим так:

Ананас, режем на две части вдоль, не снимая макушку Оставляем кожуру-чашку, а мякоть режем кубиками Куриную грудку и вареную фасоль жарим по отдельности в оливковом масле Охладить мясо и фасоль, режем кусочками Помидоры режем кубиками Кубики ананаса, кусочки грудки, фасоль, помидоры смешиваем с соусом Выкладываем в кожуру-чашку, украшаем лепестками красного лука.