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Ananas
Ананас. Вкусный и сладкий. Фото Меган Хорхенсен.

Рецепты блюд с ананасами

Megan Jorgensen Фев 5, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 33 Просмотров

Целых пять рецептов блюд с ананасами

Рецепты блюд с ананасами: Ананасы с коньяком, антректоты с анансом, макароны с ананасом, таиландский салат, салат Африка.

Зима! Крестьяне торжествуют. Потому что можно чуток отдохнуть от сельскохозяйственных работ. И насладиться некогда экзотичной, а сегодня самой обычной едой. В данном случае, предлагаем несколько рецептов блюд с ананасами. Тем более, что в магазинах дефицита анансов пока не наблюдается.

Абрикосы и ананасы с коньяком

Чтобы приготовить абрикосы в коньяке, поступаем следующим образом:

  • Берём десяток абрикосов, аккуратно разламываем на две части, косточки удаляем.
  • На каждую половинку укладываем кусочек ананаса. Посыпаем сахаром по вкусу.
  • Поливаем продукт коньяком или бренди (на десять абрикосов – примерно 7-8 столовых ложек коньяка).
  • Заливаем нагретым абрикосовым соком (можно взять сок из концентратов)
  • Заливаем половиной стакана взбитых сливок.
  • При доле воображения, если абрикосы красные, можно считать, что красные абрикосы и белые сливки с ананасами символизируют цвета славного канадского флага.

Антрекот, фаршированный ананасом

Если и есть блюдо вкуснее антрекота, фаршированного ананасом, так это два антрекота, фаршированного этим фруктом! Это не тупая шутка. Это истина.

Готовим антрекот, фаршированный ананасом:

  1. Итак, в первую очередь, мы берем антректот, обмываем его в проточной воде, подсушиваем, посыпаем солью, перцем, втираем соль и перец в мясо.
  2. Делаем в мясе надрезы и вкладываем внуть кусочки ананаса и кусочки сырой ветчины, после чего закрепляем края мяса шпилькой (спичкой).
  3. Обжаривать антрекоты в сливочном масле по 6-8 минут на среднем огне с каждой стороне. Готовое блюдо посыпать петрушкой.

Просто, не правда ли?

Макароны с ананасами

На четыре порции нам потребуются следующие продукты:

  • 500 граммов макарончиков-бабочек или бантиков
  • 400 граммов вареной нежирной колбасы
  • Две средние луковицы
  • Десяток колец ананаса
  • Лук зеленый, зелень, петрушка
  • Сливочное масло
  • Соль

Готовим:

  1. Двести миллилитров воды довести до кипения (подсолить), опустить макароны и варить минут 15 на среднем огне, после чего откинуть макароны на дуршлаг
  2. Нарезать колбаску и ананасы на небольшие кусочки
  3. Лук обычный и зеленый порубить
  4. Смешать макароны, колбасу, лук, смешать с маслом, украсить петрушкой.

Таиландский салат

Таиландский (тайский) фруктово-овощной салат очень вкусен, к тому же, помогает пробудить аппетит и подготовиться к мясному.

Ингредиенты:

  • Килограмм ананаса – резаные дольки. Можно консервированные дольки ананаса брать
  • Пять помидоров
  • Три больших апельсина
  • Сок одного лимона
  • Щепотка соли
  • Чайная ложка сахара
  • Три столовые ложки сладких сливок
  • Листья салата

Готовим салат:

  1. Все продукты, кроме листьев салата, нарезаем достаточно мелко, следя за тем, чтобы сок не пропал – резать надо в миске
  2. Смешиваем, посыпаем сахаром и солью, заливаем сливками
  3. Выкладываем на листья салата, даём салату охладиться полчаса в холодильнике и подаём дорогим гостям в качестве закуски перед основными блюдами.

Салат Африка

Ингредиенты:

  • Один ананас,
  • Три помидора,
  • Одна куриная грудка,
  • Горсть красной фасоли,
  • Одна красная луковица для украшения,
  • Майонез, ананасовый сок, порошок карри для соуса (просто смешать все три элемента майонез и сок – поровну, а порошок карри – горсточку).

Салат готовим так:

  1. Ананас, режем на две части вдоль, не снимая макушку
  2. Оставляем кожуру-чашку, а мякоть режем кубиками
  3. Куриную грудку и вареную фасоль жарим по отдельности в оливковом масле
  4. Охладить мясо и фасоль, режем кусочками
  5. Помидоры режем кубиками
  6. Кубики ананаса, кусочки грудки, фасоль, помидоры смешиваем с соусом
  7. Выкладываем в кожуру-чашку, украшаем лепестками красного лука.
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