Рецепты блюд с ананасами

Целых пять рецептов блюд с ананасами
Зима! Крестьяне торжествуют. Потому что можно чуток отдохнуть от сельскохозяйственных работ. И насладиться некогда экзотичной, а сегодня самой обычной едой. В данном случае, предлагаем несколько рецептов блюд с ананасами. Тем более, что в магазинах дефицита анансов пока не наблюдается.
Абрикосы и ананасы с коньяком
Чтобы приготовить абрикосы в коньяке, поступаем следующим образом:
- Берём десяток абрикосов, аккуратно разламываем на две части, косточки удаляем.
- На каждую половинку укладываем кусочек ананаса. Посыпаем сахаром по вкусу.
- Поливаем продукт коньяком или бренди (на десять абрикосов – примерно 7-8 столовых ложек коньяка).
- Заливаем нагретым абрикосовым соком (можно взять сок из концентратов)
- Заливаем половиной стакана взбитых сливок.
- При доле воображения, если абрикосы красные, можно считать, что красные абрикосы и белые сливки с ананасами символизируют цвета славного канадского флага.
Антрекот, фаршированный ананасом
Если и есть блюдо вкуснее антрекота, фаршированного ананасом, так это два антрекота, фаршированного этим фруктом! Это не тупая шутка. Это истина.
Готовим антрекот, фаршированный ананасом:
- Итак, в первую очередь, мы берем антректот, обмываем его в проточной воде, подсушиваем, посыпаем солью, перцем, втираем соль и перец в мясо.
- Делаем в мясе надрезы и вкладываем внуть кусочки ананаса и кусочки сырой ветчины, после чего закрепляем края мяса шпилькой (спичкой).
- Обжаривать антрекоты в сливочном масле по 6-8 минут на среднем огне с каждой стороне. Готовое блюдо посыпать петрушкой.
Просто, не правда ли?
Макароны с ананасами
На четыре порции нам потребуются следующие продукты:
- 500 граммов макарончиков-бабочек или бантиков
- 400 граммов вареной нежирной колбасы
- Две средние луковицы
- Десяток колец ананаса
- Лук зеленый, зелень, петрушка
- Сливочное масло
- Соль
Готовим:
- Двести миллилитров воды довести до кипения (подсолить), опустить макароны и варить минут 15 на среднем огне, после чего откинуть макароны на дуршлаг
- Нарезать колбаску и ананасы на небольшие кусочки
- Лук обычный и зеленый порубить
- Смешать макароны, колбасу, лук, смешать с маслом, украсить петрушкой.
Таиландский салат
Таиландский (тайский) фруктово-овощной салат очень вкусен, к тому же, помогает пробудить аппетит и подготовиться к мясному.
Ингредиенты:
- Килограмм ананаса – резаные дольки. Можно консервированные дольки ананаса брать
- Пять помидоров
- Три больших апельсина
- Сок одного лимона
- Щепотка соли
- Чайная ложка сахара
- Три столовые ложки сладких сливок
- Листья салата
Готовим салат:
- Все продукты, кроме листьев салата, нарезаем достаточно мелко, следя за тем, чтобы сок не пропал – резать надо в миске
- Смешиваем, посыпаем сахаром и солью, заливаем сливками
- Выкладываем на листья салата, даём салату охладиться полчаса в холодильнике и подаём дорогим гостям в качестве закуски перед основными блюдами.
Салат Африка
Ингредиенты:
- Один ананас,
- Три помидора,
- Одна куриная грудка,
- Горсть красной фасоли,
- Одна красная луковица для украшения,
- Майонез, ананасовый сок, порошок карри для соуса (просто смешать все три элемента майонез и сок – поровну, а порошок карри – горсточку).
Салат готовим так:
- Ананас, режем на две части вдоль, не снимая макушку
- Оставляем кожуру-чашку, а мякоть режем кубиками
- Куриную грудку и вареную фасоль жарим по отдельности в оливковом масле
- Охладить мясо и фасоль, режем кусочками
- Помидоры режем кубиками
- Кубики ананаса, кусочки грудки, фасоль, помидоры смешиваем с соусом
- Выкладываем в кожуру-чашку, украшаем лепестками красного лука.