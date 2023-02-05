История Троянской войны – чтение выходного дня

Одно из событий, определивших развитие европейской цивилизации – специальная военная операция объединённой Греции против Трои, почти наверняка находившейся на территории современной Турции.[/box]

Имела ли место троянская война в действительности, либо речь идёт о мифе, сказать сложно. Возможно, в дошедших до нас легендах за несколько тысяч лет их существования, причудливо исказились сведения о нескольких войнах, проходивших с разницей в сотни лет в разных местах, с разными противниками и по разным причинам.

Основные сведения о троянской войне мы черпаем из двух поэтических произведений, — «Илиада» и «Одиссея», авторами которых, по всей видимости, являются древние сказители и певцы. Принято как бы объединять авторов под условно принятым именем певца Гомера, олицетворяющего собою былых песенников.

Название «Илиада» происходит от слова Илион, — второго названия города Троя. «Одиссея» названа по имени главного героя поэмы, одного из героев троянской войны.

Судя по известным источникам, Троянская война (или войны, мы не можем сказать с точностью), имела место примерно за 1200 лет до нашей эры. Но эта дата весьма условна, разумеется.

В девятнадцатом веке немецкий археолог Шлиман объявил о находке города Трои в Малой Азии (современная Турция). В принципе, место соответствует косвенным намёкам, данным в произведениях, но бОльшая часть историков до сих пор опровергает мнение Шлимана. Скорее всего, речь идёт об одном из сотен городов, за тысячи лет истории, подвергшихся нападению и разграблению. Против версии Шлимана свидетельствуют и размеры найденного города, и высота стен, определяемая по фундаменту, и конфигурация их, и расстояние от морского берега… Однако, общественное мнение уверено в том, что Шлиман нашел именно Трою. Это мнение зафиксировано в многочисленных энциклопедиях и других источниках. В любом случае, нельзя отрицать, что найденный город пережил ту же судьбу, что сотни других городов древней Греции, включая Трою.

Троянская война, согласно преданиям, началась после того, как троянцы, во главе с Парисом похитили жену спартанского царя Менелая. Звали её Еленой и была она самой красивой женщиной Греции (так как в то время вместо мытья водой женщины намазывались оливковым маслом, меняя запекшуюся корку раз в два-три дня, дезодорантов не знали, ванны принимали крайне редко, а купанье в море считалось уже религиозным таинством, то насчёт внешнего вида и запаха дамы можно поспорить, однако, речь не об этом. У каждого времени свои причуды).

Царь Менелай и его брат Агамемнон (вождь крупнейшего греческого государства) собрали огромную эскадру, состоявшую из десятков, если не сотен кораблей (в некоторых источниках говорится даже о тысяче). Они призвали на помощь практически все греческие города (в то время – отдельные административные единицы, независимые государства), набрали армию во много тысяч человек – опять же, иногда утверждают, что у греков было пятьдесят тысяч бойцов.

Со своей стороны, троянцы, которые, кстати, тоже были частью «Большой Греции», получили помощь от ряда других государств. Война стала всемирной, если исходить из рамок тамошнего мира. Чтобы не путать участников, греков, осадивших Трою называют, обычно, ахейцами или данайцами, в отличие от греков, оборонявших город Троя, известных под именем троянцы.

В реальности, по всей видимости, Агамемнон и Менелай (при условии, что это исторические личности), после объединения под своим началом всей континентальной Греции, были вынуждены пойти войной на Трою, так как Троя препятствовала продвижению греков в Малую Азию (современную Турцию), и являлась последним сильным непокорённым противником.

У ахейцев в войне отличились Ахилл, два Аякса (тёзки), Патрокл, Агамемнон, Одиссей и многие другие, у троянцев — Гектор, Главк, Сарпедонт, Эней…

Согласно легендам, обе стороны пользовались поддержкой богов, причем те разделились и оказывали помощь своим союзникам, обманывая друг друга и сражаясь с друг другом.

Человечество обязано троянской войне огромным количеством реалий, фраз, легенд, анекдотов, притч и так далее. Иначе говоря, троянская война создала целый культурный пласт в истории цивилизации.

Война длилась десять лет, но в дошедших до нас источниках повествуется о последнем годе, когда и произошли основные известные нам события. Иногда считается, что термин «десять лет» условен, и речь идёт не о годах, а о неделях или даже днях, так как огромная армия, да ещё с царями во главе, не могла питаться десять лет, тогда как дома солдат и командиров не осталось. Возможно, каждый «год» — это разное количество дней между праздниками или днями, посвященными тому или иному божеству.

Вряд ли экономика участников войны выдержала бы постоянные боевые действия в течение десяти лет. Так что версии о «годе», как условной единице времени, кажутся логичными.

В Илиаде и Одиссеи описан целый ряд боев и поединков. Как правило, сражения проходили около стен города, куда выдвигались войска с обеих сторон, причем, в зависимости от настроения богов, либо троянцы приближались вплотную к лагерю ахейцев, сжигая их корабли и громя постройки, либо ахейцы чуть ли не врывались в Трою. Одновременно, обе стороны опустошали земли союзников противника, совершая морские и сухопутные рейды.

Союзники нередко ссорились друг с другом, вновь сходились и расходились. Наиболее известны такие эпизоды, как гибель Патрокла от руки Гектора, поединок Ахилла с Гектором, ссора Ахилла с ахейцами и его примирение, приход троянского царя Приама к Ахиллу с мольбой в возврате тела павшего сына Гектора. Но этими мифами и легендами ни в коем случае история не ограничивается. Вокруг всех событий войны – от изложения причин до послевоенных, собраны десятки сказаний, посвященных малым и большим событиям, связанным с отдельными героями.

По канонической версии, после долгих лет осады Троя пала (благодаря хитрой уловке противников), а одна из групп уцелевших троянцев, во главе с Энеем, основала Рим.

О некоторых из самых известных понятиях, вошедших в историю человечества в связи с Троянской войной, мы расскажем отдельно: