Ударом молнии ранены две женщины в районе озера Saint-Jean

Две женщины ранены ударом молнии. Это не первый случай поражения молнией в Квебеке в этом году. Грозы всё чаще, опасностей всё больше.

Все мы стали свидетелями странного лета — дни убийственной жары перемежаются со днями бушующих гроз, которые не перестают громыхать и в августе. Никогда раньше, за всю историю наблюдений, такого количества гроз в Квебеке за такой промежуток времени не случалось.

Вечером четверга, 10 августа, две женщины подверглись удару молнии на озере Saint-Jean. Обе они ловили рыбу с причала прибрежного городка Шамбор (Chambord), когда небеса разверзлись и началась гроза. По всей видимости, женщины укрылись под навесом причала, но не избавились от металлических предметов (телефон, украшения, застёжки на блузке… понятно, что раздеваться догола они бы не стали, но стоять под навесом, в креплении которого много металла, – не самое правильное решение. Конечно, несчастные не знали об опасности).

Одна женщина, тридцати лет возраста, была тяжело ранена, обожжена и находится в больнице в критическом состоянии. Другая получила относительно легкие ранения, и её жизнь вне опасности.

Обеим очень и очень повезло — чаще всего после удара молнии в живых не остаются. В этом случае, наверняка, молния ударила в объект, находившийся в паре десятков метров от местонахождения женщин. К сожалению, этим летом в Квебеке от ударов молнии или от последствий ударов молнии погибли не менее трёх человек (один был убит ударом молнии, двое погибли, когда на них обрушились деревья, в которых попала молния.)

Опасности грозы и что делать, если попали в грозу

Необходимо помнить, что гроза, это не просто слегка тревожное и не самое приятное природное явление. Гроза — это опаснейшее явление, сотни человек погибают от ударов молний каждый год. Конечно, большей частью речь о людях, ставших жертвами грозы из-за того, что они были захвачены ею в открытом поле, где вокруг не было высоких деревьев или сооружений, а молния всегда ударяет в самый высокий объект.

Но! И об этом необходимо помнить — Если гроза застала вас врасплох в поле, необходимо тут же избавиться от металлических предметов. Например, закатать их в снятую с себя рубашку и положить в поле, отойдя от них на десятки метров. Известны случаи, когда молния ударяла в металлические часы на руке или в перочинный ножик в кармане мальчика. Выжить после такого удара очень проблематично. К тому же, жертвами становятся не только те, в кого молния ударяет, но и окружающие, потому что электрополе и разряд в миллионы вольт захватывает площадь в десятки квадратных метров.

Ни в коем случае не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями или отдельно стоящими навесами — повторяем, молния всегда ударяет в самое высокое место.

Если же гроза началась, пока вы плывёте по озеру или по реке в лодке, немедленно приставайте к берегу и отбегайте от лодки — в ней много металлических деталей, даже если лодка деревянная, от уключин до гвоздей. Если же вы находитесь от берега далеко, то старайтесь лечь на дно, чтобы уменьшить высоту объекта.

Но молнии опасны и в городе. Громоотводы на шпилях церквей и на вершинах небоскрёбов, дело отличное, но иногда молния по каким-то своим, известным только ей причинам, попадает и в жилые дома, после чего вспыхивает пожар, который может привести к жертвам. И уж, конечно, во время грозы лучше на улицу не выходить — молнии могут бить по фонарным столбам, по трансформаторным будкам, по светофорам, и если вы окажетесь рядом, беды не миновать. К тому же, при попадании молнии в дерево, то может рухнуть прямо на человека (и такое в Квебеке этим летом уже случалось).