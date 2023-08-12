Недвижимость в Квебеке: второй лучший месяц за 23 года

Продажи недвижимости идут полным ходом, несмотря на рост процентных ставок.

Продажи недвижимости идут полным ходом, несмотря на рост процентных ставок.

«Это второй по величине июль за всю историю наблюдений с тех пор, как отрасль собирала данные», – подтверждает Чарльз Брант, директор по анализу рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

За этот период в столичном регионе (RMR) Квебека было продано не менее 650 объектов недвижимости, что на 19% и 21% больше, чем за тот же месяц в 2022 и 2021 годах.

Согласно статистике APCIQ, продан 421 дом на одну семью (+18%), 184 кондоминиума (+26%) и 45 многоквартирных домов (+2%). Общая сумма продаж также выросла со 198 962 033 долларов в июле 2022 года до 237 699 529 долларов в этом году.

«Тот факт, что Квебек более доступен по цене, чем сопоставимые рынки, в этом что-то есть. Мы видим, как многие люди переезжают сюда из других крупных центров”, – подчеркивает Николя Жоффруа-Брюле, директор агентства и брокер RE/MAX.

Однако следует отметить, что средняя цена проданной недвижимости стабилизировалась в последние месяцы, особенно в отношении домов на одну семью.

После головокружительного скачка с 275 000 долларов до 315 000 долларов в период с июля 2020 по 2021 год, а затем до 350 000 долларов годом позже, в этом году он не сдвинулся ни на йоту.

«Способность покупателей брать кредиты резко снизилась с ростом ставок. И вместо того, чтобы иметь 15 предложений о покупке недвижимости, мы получаем три или четыре», – говорит Симон Лафреньер, брокер Via Capital Select.

Количество действующих предложений и сроки продажи этого типа недвижимости также увеличились, что свидетельствует о том, что владельцы пытаются продать свою резиденцию значительно выше ее реальной рыночной стоимости, как это было во время пандемии, но безуспешно.

Такого рода уловка, кстати, сыграла злую шутку на рынке недвижимости Монреаля, где «воздушный шар» сдувается с большой скоростью с начала года.

В июле в этом районе было продано в общей сложности 3098 объектов недвижимости, что на 1% больше, чем в прошлом году.

«Пузырь так быстро надулся во время пандемии, что семьи больше не могут позволить себе приличную недвижимость в Монреале. То, что ты можешь получить за 400 000 долларов, – это посредственно», – сетует г-н Лафреньер.

Монреаль:

Общий объем продаж: 3098 (+1%)

Продажи домов на одну семью: 1649 (+3%)

Средняя цена: 555 000 долларов (+1%)

Среднее время продажи: 46 дней (+21)

Продажи кондоминиумов: 1130 (-4%)

Средняя цена: 395 000 долларов (-)

Среднее время продажи: 56 дней (+24)

Продажи plex: 317 (+15%)

Средняя цена: 735 000 долларов (-6%)

Среднее время продажи: 71 день (+28)

*Данные за июль 2023 года по сравнению с данными за июль 2022 года

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