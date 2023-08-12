“Первый снег” – в разгар лета! Включай новинки на eTVnet

Смотрите эти фильмы и сериалы в онлaйн-кинотеатре STARTс подпиской eTVnet!

Смотрите эти фильмы и сериалы в онлaйн-кинотеатре STARTс подпиской eTVnet!

Дом Светофоровых

Семья Светофоровых снова в деле! Спустя пять лет они возвращаются, но у Сеньки начался переходный возраст, и ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.

Фитнес

“Быстрее, выше, сильнее”. В мире Аси такому девизу не место. Так же, как и комплексам из-за лишнего веса. Тем более, есть дела поважнее – подготовка к свадьбе в самом разгаре. Беспечный мир Аси рушится в одну секунду: девушка узнает, что любимого давно не устраивает ее фигура. А лучшие подруги не стесняются злословить о пышных формах за ее спиной. Восстанавливать веру в себя Ася отправляется в спортклуб.

Первый снег

Выпускница МГИМО Кристина с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь Кристининой начальницы, 10-летняя Алиса, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, Кристина и Алиса встретятся, чтобы сделать первый шаг к свободе.

Ледяная история

В Стране Холода, где правит добрая королева Морожана и делают для детей мороженое, вдруг власть захватил злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его Дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп Добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и Дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость и добро.

Слезы капали в фо-бо

Соня, молодая актриса, не получающая ролей в театре, вынуждена работать в холодных продажах по телефону. Там она знакомится с Черепом – брутальным гангстером, влюбленным в девушку своего босса. Благодаря Черепу Соня обретает знания в специфической тюремной лексике и пытается спасти своего театрального худрука во время ограбления.

Джек and Чан

Новоиспеченный мэр провинциального города наслаждается размеренностью жизни и недавно купленной новой иномаркой на отмытые деньги. Перед приездом имиджевой комиссии из столицы, занимающейся поднятием репутации страны, мэру дают понять, что прописанная иностранная звезда – важное требование правительства, проигнорировать которое нельзя. Ввиду отсутствия денег мэр делает суперзвезду из обычного рабочего со стройки…

Улетная доставка

В фантастическом мире Шу необычным существам нужна помощь с доставкой посылок и далеко не всегда стандартных. В этом им помогает Улетная служба доставки – три тучки, китенок, вулканчик и летающая тарелка. Привезти мочалку для русалки, лимонад для вулкана – нет проблем! А как доставить музыку и воздушный поцелуй? Или передать посылку в загадочную ночную страну? Курьеры доставят любые самые удивительные заказы всегда вовремя!

Синдбад и семь галактик

Синдбад – добрый, смелый и очень самоуверенный школьник. Однажды он находит в своем подвале настоящий космический корабль и решает стать капитаном звездного экипажа. В свободное от уроков время он вместе с друзьями Заком, Ланой и Ли путешествует по семи галактикам, оказывая помощь людям и инопланетянам и борясь со злом в самых отдаленных уголках космоса. Вместе они изучают обычаи разных рас, расследуют межпланетные преступления и сражаются с фантастическими чудовищами.

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