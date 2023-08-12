Динозавры юрского и ледникового периода – что может быть более захватывающим для детей? На этих выходных еще можно успеть увидеть уникальные экспонаты!

Более 30 динозавров и 20 анимационных чудищ, и все это – на огромной территории под открытым небом! Выставку «Затерянные королевства» продлили до 13 августа, так что эти выходные – последний шанс увидеть уникальную экспозицию воочию.

Посетить выставку в Recreo Park (5340 Bd Marie-Victorin, Sainte-Catherine) можно с 10:00 до 17:00.

Приобрести билеты можно на официальном сайте.