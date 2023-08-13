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Активность на рынке жилой недвижимости набирает обороты

Виктория Христова Авг 13, 2023 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Активность на рынке жилой недвижимости набирает обороты отключены 27 Просмотров

Активность на рынке жилой недвижимости в Монреальском регионе в прошлом месяце вновь набрала обороты, что вызвало некоторое удивление.

Активность на рынке жилой недвижимости в Монреальском регионе в прошлом месяце вновь набрала обороты, что вызвало некоторое удивление.

Транзакции выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это первое ежегодное увеличение с 2021 года. Однако эксперты не ожидают ускорения транзакций в ближайшие месяцы из-за недавнего повышения процентных ставок и угрожающего экономического спада.

« На северном берегу Монреаля (677 продаж) и Южном берегу Монреаля (725 продаж) наблюдается снижение продаж на 13% и 2% соответственно. Водрей-Суланж (132 продажи) и Лаваль (285 продаж), со своей стороны, зафиксировали небольшой рост продаж с колебаниями на 3% и 5 %. Сектора Иль-де-Монреаль и Сен-Жан-сюр-Ришелье с 1198 транзакциями и 81 транзакцией выделяются ростом на 12 % и 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в заявлении, распространенном в пятницу профессиональной ассоциацией от брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), по его июльским данным. Они составлены на основе провинциальной базы данных Centris брокеров по недвижимости.

В месячном исчислении продажи недвижимости с учетом сезонных колебаний подскочили на 16% с июня по июль после снижения на 2,1% в предыдущем месяце, пишет в записке экономист Национального банка Дарен Кинг.

Сроки продажи продолжают увеличиваться примерно на двадцать дней по сравнению с ситуацией 12 месяцев назад.

Средние цены в июле стабилизировались : 555 000 долларов за дом, 395 000 долларов за квартиру и 735 000 долларов за недвижимость на 2-5 квартир.

По словам Чарльза Бранта, экономиста Ассоциации, снижение цен в 2023 году почти завершено, и мы движемся дальше в направлении стабилизации стоимости.

Это небольшое возрождение в июле выглядит чем-то довольно временным, учитывая тот факт, что мы находимся на переломном этапе в экономике”, – говорит Брант. Тем не менее, рынок по-прежнему поддерживается структурными факторами, такими как нехватка предложения и высокая иммиграция.

« В ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что значительный рост населения окажет поддержку рынку, предупреждает Кинг из Национального банка, возобновление цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банка Канады и замедление темпов роста экономики, как ожидается, сохранят количество транзакций на уровне ниже среднего за всю историю».

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