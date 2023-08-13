Чтиво выходного дня: Астры: королевы ранней осени

Растение астра (Aster) – многочисленная группа однолетних и многолетних цветов, принадлежащих семейству Сложноцветные, или Астровые. С греческого языка «Aster» переводится как «звезда», что объясняет строение листьев, напоминающих по форме остроконечную звезду.

Растение астра (Aster) – многочисленная группа однолетних и многолетних цветов, принадлежащих семейству Сложноцветные, или Астровые. С греческого языка «Aster» переводится как «звезда», что объясняет строение листьев, напоминающих по форме остроконечную звезду. Нарядный цветок символизирует лучшие качества: красоту, утонченность, изящность и очарование. Согласно астрологии он приносит любовь и удачу людям, которые рождены под знаком Дева. Для них, словно путеводная звезда, цветок обозначает своеобразный оберег или подарок от Бога.

В различных ботанических источниках встречается описание порядка 200-500 видов астр. Большинство из них растут в естественной среде на всех континентах. Самый обширный ареал расположен на территории стран Центральной и Северной Америки. В Европе о растении узнали в 17 веке, когда его завезли французские монахи, а родиной астр считается Китай, где культуру научились выращивать еще в глубокой древности.

Китайская легенда приписывает астрам божественное происхождение. В ней рассказывается о долгом и тяжелом путешествии двух даосских монахов, мечтающих покорить самую высокую гору Алтая, чтобы поближе рассмотреть звездное небо. Поднявшись на вершину горы, мужчины поняли, что звезды все также далеки и недосягаемы для простых смертных. Уставшим и изможденным спутникам, изодравшим ноги до крови, пришлось спуститься в долину, обратно к подножию горы. Здесь их ждал неожиданный сюрприз – луг, усеянный яркими прекрасными цветами, которые по своей красоте ничуть не уступали звездам. Отравляясь назад домой, священники выкопали несколько кустиков, чтобы посадить их в саду монастыря. С тех пор «звездные» астры стали выращивать как декоративные садовые растения.

Мифы Древней Греции интерпретируют происхождение астры по-своему и связывают цветок с повелительницей подземного царства Персефоной – богиней весны и молодости. Как-то раз Персефона, вынужденная жить с нелюбимым мужем Аидом – богом царства мертвых, в тайне спустилась на землю, чтобы уединиться и забыть на мгновение о своих страданиях. На земле она увидела влюбленную пару. Скрытые ночным мраком от посторонних глаз, юноша и девушка трепетно признавались в чувствах друг к другу. Персефона, мечтавшая о настоящей любви, отчаянно зарыдала. Слезы богини превратились в звездную пыль. Через некоторое время на месте, куда осыпалась пыль, родились на свет чудесные цветы-звездочки – астры.

В римской мифологии упоминается о Юпитере, который в качестве наказания послал людям потоп. Слезы богини Астреи, которая оплакивала погибших, также чудесным образом стали источником рождения необычных цветов. До сих пор некоторые европейцы скептически относятся к астрам, у них цветок ассоциируется с грустью и печалью.

Перед тем как поставить цветы в воду, подрезают концы побегов и обрывают нижние листочки. Своевременно срезанные астры долго сохраняются в воде (при условии, что ее регулярно меняют) и не теряют своей свежести в течение 14–16 дней; красивы они и в качестве сухоцветов.

Астры хорошо смотрятся в широких высоких вазах, великолепно сочетаются с другими цветами нежных и легких оттенков. Здесь прекрасно подойдут хризантемы, а также розы, подчеркивающие достоинство астр, и гербера, дополняющая изысканную композицию.

Индейцы племени онеида рассказывали такую легенду: молодой охотник влюбился в девушку, но та не обращала на него внимания. «Если я достану тебе звезду, ты станешь моей?» – спросил охотник. Девушка согласилась и рассмеялась, понимая, что это невозможно. Вечером охотник сбил из лука звезду, но счастье все равно обошло его стороной. На охотника рассердился бог, которому не понравилось, что юноша хозяйничает на небе. Бог послал на небо бурю, в которой и погиб влюбленный охотник.

Венгры называют астру «осенней розой». Древние люди считали, что если в костер кинуть несколько астр, то от жилища отползут змеи.