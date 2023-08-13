Верховный суд Канады отклонил апелляцию церквей против карантинов

Высший суд Канады отказался рассматривать апелляцию церквей Канады, оспаривавших антикоронавирусные ограничения на собрания.

Обоснование решения не было дано, это обычная практика. Представители церквей долины Фрейзер в Британской Колумбии утверждали, что карантинные меры нарушают их права по Хартии, запрещая религиозные службы в помещении в разгар эпидемии.

«Мы разочарованы тем, что Верховный суд Канады отклонил наше заявление о разрешении на апелляцию по этому вопросу», — говорится в заявлении представителя Центра правосудия по конституционным свободам Марти Мура.

Генеральная прокуратура Британской Колумбии поблагодарила Верховный суд за такое решение.

Напомним, ограничения против коронавируса в Канаде были одни из самых жестких и спровоцировали акцию протеста дальнобойщиков, которую власти затем разогнали.