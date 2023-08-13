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Новости Верховный суд Канады отклонил апелляцию церквей против карантинов
Канадская церковь

Верховный суд Канады отклонил апелляцию церквей против карантинов

Виктория Христова Авг 13, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Верховный суд Канады отклонил апелляцию церквей против карантинов отключены 59 Просмотров

Высший суд Канады отказался рассматривать апелляцию церквей Канады, оспаривавших антикоронавирусные ограничения на собрания.

 

Обоснование решения не было дано, это обычная практика. Представители церквей долины Фрейзер в Британской Колумбии утверждали, что карантинные меры нарушают их права по Хартии, запрещая религиозные службы в помещении в разгар эпидемии.

«Мы разочарованы тем, что Верховный суд Канады отклонил наше заявление о разрешении на апелляцию по этому вопросу», — говорится в заявлении представителя Центра правосудия по конституционным свободам Марти Мура.

Генеральная прокуратура Британской Колумбии поблагодарила Верховный суд за такое решение.

Напомним, ограничения против коронавируса в Канаде были одни из самых жестких и спровоцировали акцию протеста дальнобойщиков, которую власти затем разогнали.

 

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