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Фото: https://montreal.ca/

В Монреале состоится Summer Jam Session

Anna Soboleva Авг 13, 2023 Афиша, Новости Оставить комментарий 46 Просмотров

Праздник музыка и танца – под открытым небом – в парке Notre-Dame-de-Grace.

В эту среду, 16 августа, состоится традиционный летний музыкально-танцевальный вечер. В мероприятии примут участие талантливые и профессиональные артисты: Crowpop, Dizzylock,Word, Sak, Djungle, Emilio и DJ Overflow. Культурная программа обещает быть очень насыщенной!

Мероприятие состоится в парке Notre-Dame-de-Grace (3500 av. Girouard). Начало 17:30.

Вход – свободный.

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