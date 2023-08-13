Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Microsoft удалила из Windows голосового помощника Cortana

Microsoft удалила из Windows голосового помощника Cortana

Виктория Христова Авг 13, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Microsoft удалила из Windows голосового помощника Cortana отключены 32 Просмотров

Cortana Microsoft была выпущена в 2014 году для Windows Phone 8.1, Microsoft Band, Windows 10, Windows 11 и Xbox On

Cortana Microsoft была выпущена в 2014 году для Windows Phone 8.1, Microsoft Band, Windows 10, Windows 11 и Xbox One. В августе 2023 года компания сообщила о том, что прекращает поддержку голосового ассистента в Windows 10 и 11.

Представители компании объяснили это тем, что Cortana устарела. Вместо нее пользователи получат нового помощника Copilot, который тоже работает с помощью искусственного интеллекта.

Установка ИИ-ассистента Copilot обойдется в 30 долларов в месяц. Дата релиза программы пока находится в секрете.

Как известно, Copilot использует языковую модель от американского разработчика OpenAI GPT-4 с Microsoft Graph.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*