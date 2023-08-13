Microsoft удалила из Windows голосового помощника Cortana

Cortana Microsoft была выпущена в 2014 году для Windows Phone 8.1, Microsoft Band, Windows 10, Windows 11 и Xbox On

Cortana Microsoft была выпущена в 2014 году для Windows Phone 8.1, Microsoft Band, Windows 10, Windows 11 и Xbox One. В августе 2023 года компания сообщила о том, что прекращает поддержку голосового ассистента в Windows 10 и 11.

Представители компании объяснили это тем, что Cortana устарела. Вместо нее пользователи получат нового помощника Copilot, который тоже работает с помощью искусственного интеллекта.

Установка ИИ-ассистента Copilot обойдется в 30 долларов в месяц. Дата релиза программы пока находится в секрете.

Как известно, Copilot использует языковую модель от американского разработчика OpenAI GPT-4 с Microsoft Graph.