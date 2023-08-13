Фонд Гейтс выделил $5 млн на проекты с использованием ИИ в развивающихся странах

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $5 млн на гранты разработчикам приложений на основе ИИ. Эти разработки должны быть направлены на решение важных проблем в развивающихся странах.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $5 млн на гранты разработчикам приложений на основе ИИ. Эти разработки должны быть направлены на решение важных проблем в развивающихся странах. Так, в Пакистане исследователи создадут чат-бот для ведения электронных медкарт, в Бразилии появится приложение поддержки для женщин, столкнувшихся с гендерным насилием, а в Уганде для фермеров разработают чат-бот о болезнях сельскохозяйственных культур.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выбрал 48 получателей грантов на общую сумму $5 млн на разработку приложений на основе искусственного интеллекта, нацеленных на проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода.

Каждый из проектов получит по $100 000, сообщил фонд. В числе получателей есть проекты из Пакистана, Вьетнама, Бразилии, Уганды и других стран. Исследователи из Пакистана разрабатывают чат-бот на основе ChatGPT, который позволит медицинским работникам создавать электронные медкарты и управлять ими. В Уганде группа ученых планирует на основе ChatGPT создать приложение, позволяющее фермерам получать информацию о болезнях сельскохозяйственных культур на языке луганда.

Во Вьетнаме исследователь создает чат-бот на вьетнамском языке, который будет давать советы жителям, пострадавшим из-за попадания соленой воды в дельту Меконга. В Бразилии некоммерческая организация намерена разработать бот на основе большой языковой модели (LLM), с помощью которого психологи и юристы будут оказывать поддержку женщинам, столкнувшимся с гендерным насилием. Завершить свои проекты получатели грантов должны за три месяца.

Всего фонд получил около 1300 предложений от разработчиков и компаний из 103 стран. Заявки оценивались по нескольким критериям: работа должна быть выполнена в стране с низким и средним уровнем дохода, разработка должна быть посвящена критически важной общественной проблеме и выполняться на основе LLM. Последний критерий был ключевым, поскольку цель программы — оценить, с какими проблемами LLM могут столкнуться пользователи в развивающихся странах.

Подавляющее большинство крупных компаний, которые работают с искусственным интеллектом, расположены на глобальном Севере, отмечает Forbes USA. Цель инициативы фонда Гейтса — способствовать развитию генеративного ИИ во всем мире, чтобы люди могли извлечь выгоду из этой технологии.

Фонд создал центр поддержки глобальных экспертов по искусственному интеллекту, чтобы помогать получателям грантов в оценке потенциальных рисков. Большинство инструментов, разрабатываемые странами Глобального Севера, используют данные из регионов с ограниченными ресурсами, часто неполными и неточными, считает ученый в области информатики Джулиана Ротич, которая входит в комитет фонда по безопасности ИИ.

Приложения чат-ботов с текстовыми подсказками могут исключать большую часть населения, например, тех, кто не говорит по-английски и не пользуется смартфонами, поэтому исследователи планируют разработать функцию, которая преобразует речь на местном языке в текст. Также исследователям приходится бороться с ошибками ChatGPT и других моделей ИИ, которые обучаются на огромном массиве неотфильтрованных открытых данных, а также с фактическими неточностями, расовыми и гендерными предубеждениями.