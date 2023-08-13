Двум провинциям Канады разрешили использовать газ для электрогенерации

Использовать газ для производства электроэнергии решило правительство Канады, столкнувшись с противодействием провинций Саскачеван и Альберта.

Использовать газ для производства электроэнергии решило правительство Канады, столкнувшись с противодействием провинций Саскачеван и Альберта.

Министр окружающей среды Стивен Гильбо опубликовал новые правила производства «чистой» электроэнергии. Правила направлены на достижение Канадой нулевых выбросов углерода к 2035 году. Гильбо назвал правила «технологически нейтральными».

«То, о чем мы говорим, — это не сеть без ископаемого топлива к 2035 году; это чистая нулевая сеть к 2035 году», — пояснил министр. Он отметил, что правительство будет стараться свести использование ископаемого топлива к минимуму, но стремиться учесть интересы всех провинций и понимает, что какую-то генерацию на ископаемом топливе придется оставить.

При этом электростанции на газе, в отличие от гидроэлектростанций и других экологически чистых станций (включая атомные), должны будут соответствовать определенным критериям. В частности, они должны будут будут выбрасывать эквивалент 30 тонн углекислого газа на гигаватт-час или менее в год. В правительстве Канады считают, что если электростанции будут улавливать и складировать 95% углерода из выбросов, это достижимо.

Определенный уровень электроэнергии можно будет вырабатывать без учета таких ограничений. При этом правила начинают применяться после 20 лет с момента введения электростанции в эксплуатацию, поэтому некоторые станции это не затронет.

Исключения будут введены также для удаленных и северных населенных пунктов, энергоснабжение которых основано на использовании дизельного топлива.

Федеральное правительство Канады рассчитывает, что следование новым правилам позволит сократить выбросы в период с 2024 по 2050 год на 342 мегатонны углекислого газа.