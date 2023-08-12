Молельный дом Святого Иосифа в Монреале (Oratoire Saint-Joseph)

Что представляет из себя Oratoire Saint-Joseph, самое известное здание Монреаля, выше которого в городе нельзя возводить ни одно здание.

Монреальский Молельный дом Святого Иосифа (Oratoire Saint-Joseph) — это крупнейший католический храм в Канаде и одно из самых известных религиозных сооружений в мире. Он расположен на склоне горы Мон-Рояль, благодаря чему виден практически из любой точки города.

Почему крупнейший храм не носит титул “церкви” или даже “базилики” (главного храма города)? Потому что церковное здание строится и освящается для определённого прихода, который может быть небольшим или очень большим, но всё же относится к определённой местности. Когда же закладывался Молельный дом, эта местность уже относилась к приходу, и вторая церковь строится там не могла. А вот Молельный дом – пожалуйста. С тех пор много воды утекло, но, конечно, традиция называть крупнейший храм “молельным домом” сохранилась.

До сих пор сохранятся и традиция не строить в Монреале здания, которые были бы выше креста на куполе этого храма! На самом деле здания, высота которых больше высоты храма, есть, но эти здания расположены в низине, поэтому всё же крест на куполе Святого Иосифа является самой высокой точкой рукотворных сооружений Монреаля при отсчёте от уровня моря.

Основные моменты, связанные с храмом Святого Иосифа:

История: Он был основан в 1904 году братом Андре Бессет (брат Андре не был священником, как часто утверждается в разных источниках, он никогда не был помазан, он носит титул “брата”, хотя не был и монахом, но брат Андре был глубоко верующим человеком). Сначала он построил небольшую часовню. С течением времени, в связи с растущим числом паломников, было решено строить крупный храм. Строительство основного здания длилось с 1924 по 1967 год. Почему же храм приобрёл невиданную популярность в Квебеке, да и не только в Квебеке? Дело в том, что брат Андре был целителем. Он исцелял страждущих и больных, он молился за них, и люди отбрасывали костыли, на которых приходили к брату Андре с просьбой о помощи (десятки костылей стоят сегодня в крипте на первом этаже здания).

Особенности: На первом этаже расположена гробница брата Андре, который был канонизирован в 2010 году. В зале около гробницы стоят сотни свечей, которые можно зажечь за здравие или за упокой близких людей.

Паломничество: И сегодня паломники посещают храм в надежде на исцеление. На пути к храму, стоящему на вершине горы, паломникам принято подниматья по небольшой лестнице на коленях в знак покаяния или веры.

Сад и панорамный вид: У подножия храма располагается прекрасный сад, в котором установлены скульптуры, иллюстрирующие путь Христа на Голгофу. С нескольких террас открывается вид на северные районы города и пригороды.

Молельные залы: Основной зал храма вмещает около 2 200 человек. Это величественное помещение с огромной куполом, и оно используется для крупных религиозных церемоний и мероприятий. Помимо основного зала, в Оратуаре находится и малый зал вместимостью до тысячи человек. В нём более интимная и уютная атмосферу по сравнению с основным залом. В добавление к основным местам для молитвы и служб, в храме есть и другие помещения, включая молельные комнаты и залы для различных религиозных активностей.

Часовня святого Иосифа, где началась история Оратуара: Это небольшое помещение, которое стоит чуть поодаль, на расстоянии пары сотен метров от основного здания. Часовня небольшая, но она уютная.

В Молельном доме Святого Иосифа регулярно проходят мессы. Это важный религиозный центр для католической общины Монреаля, и многие верующие приходят сюда для участия в литургических службах. Мессы проходят как в основных залах, так и в часовне. Расписание месс, как правило, включает ежедневные службы, а также специальные мессы в праздники и значимые христианские даты.

Молельный дом Святого Иосифа — это не только место религиозного поклонения, но и важный культурный и исторический объект Монреаля, который привлекает множество туристов со всего мира.