Любопытные и малоизвестные факты из жизни человечества

Очередной выпуск из нашей коллекции самых разных сведений из самых разных областей жизни, о которых мало, кто помнит. Но интересно же!

Рекорд продолжительности полета для дирижабля (точнее, для мягкого дирижабля) был установлен и до сих пор не побит в 1957 году. Тогда дирижабль ВМС США класса ZPG-2 фирмы Гудиар провёл в воздухе без дозаправки 264 часа и 12 минут.

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Считается, что рекорд запоминания последовательности карт принадлежит американцу Дейву Ферроу. В 1996 году, он посмотрел на разложенную случайным образом колоду карт в течение 3 секунд и повторил последовательность, допустив шесть ошибок. Попробуйте разложить в случайном порядке 52 карты и повторите подвиг. Кстати, рекорд был установлен в Канаде, в помещении Музея Гиннесса в Ниагара Фоллс.

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В 1648 году чешский физик Йоханнес Маркус Марци проделал физические опытыы по разложению солнечного света при помощи призмы. Затем он собирал свет вновь с помощью второй призмы. Но его опыт остался не замеченным, и вся слава досталась Исааку Ньютону, который совершенно независимо вновь произвёл этот опыт.

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Самые высококачественные зеркала, используемые в военной технике, изготавливают из индия. Даже не из титана, тем более, не из золота и не из серебра.

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Согласно легенде, футбольная форма итальянского клуба Ювентус из Турина была установлена в 1906 года. Тогда один из итальянских игроков был в Британии и зашёл в клуб Нотингем Каунти. Ему подарили форму клуба. Итальянец привёз её домой, где футболка так понравилась, что её приняли в качестве формы для клуба Ювентус, который тогда ещё обходился без формы. А за расцветку футболки игроков Ювентуса называют «зебрами».

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Слово «цифра» – арабского происхождения. Оно означало «пустое место» – сифр. Кстати, слово «зиро», «серо» или «зеро», означающее на разных языках «ноль», тоже имеет в основе этот же термин.

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Джинсы – само это слово означает «Генуя», потому что ткань для рабочих брюк в 19 веке поставлялась в Америку из Италии, где эту прочную ткань знали с 16 века.

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Слово «деспот» – древнегреческое, означало в Древней Греции просто «повелитель». А затем перешло во французский язык, где стало означать «хозяин дома», а уж только потом стало обозначать тирана.

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Кремлёвские куранты были отремонтированы в 1878 году мастером Фреймутом за 300 рублей. А высота их – с трёхэтажный дом.

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Не повезло в истории Константину Петровичу Торсону. Он героически участвовал в сражениях со шведами в 1808 году, будучи ещё гардемарином. Затем совершил кругосветное путешествие на шлюпе Восток. Стал капитан-лейтенантом в 1824 году, был блестящим офицером. Его именем был назван остров Торсона у берегов Антарктиды. А потом Торсон принял участие в восстании Декабристов. Остров, названный в его честь, переименовали, и тот стал называться островом Высокий. Когда декабристов простили, переименовывать остров вновь не стали. После революции тоже не стали – дворянин же. Ну, вот так и нет до сих пор острова Торсона в Антарктиде.