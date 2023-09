Гайавата: Первый канадский художественный фильм, вышедший на экраны в 1903 году

Чтение выходного дня. Первый канадский художественный фильм,снятый одним из первых канадским кинематографистов Джозефом Розенталем.

Фильм «Гайавата, Мессия Оджибвеев» (Hiawatha, The Messiah of the Ojibways), созданный в 1903 году, считается первым канадским художественным фильмом. Снял его Джозеф Розенталь (Joseph Rosenthal), живший в Онтарио. Автор сценария – Е.А. Армстронг (Armstrong).

Фильм поставлен по известной поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Эта эпическая сага, основанная на сказаниях и мифах индейцев Северной Америки, оказала большое влияние на Америку и её литературу. Гайавата, по всей видимости, является реальным историческим персонажем – вождём народности Оджибвеев – относящейся нации ирокезов. Оджибвеи живут, в основном, в Онтарио и в пограничных районах с провинцией США.

Любопытно, что Розенталь уложил действие эпической поэмы, состоящей из более, чем двух десятков песен, в коротенький фильм. Скорее, это был даже не фильм в нашем обычном понимании, а пятнадцатиминутная серия иллюстрации к поэме, без связного сюжета. К сожалению, ни одной версии фильма до наших дней не сохранилось (версия, которую можно найти в Интернете – это современная постановка, адаптированная под сьемки начала 19 века и снятая студентами Торонтского университета в честь первого канадского художественного фильма, хотя, сама по себе, современная версия сделана интересно).

В оригинальном фильме 1903 года снимались индейцы племен Оджибвеев, сьемки проходили в индейской резервации, «на натуре», а индейцы носили настоящие одеяния и стреляли из настоящих луков по настоящим оленям.

Индейцы ходили на «Гайавату» целыми деревнями, специально приезжая в город на просмотр картины. Так как фильм, разумеется, был немым, то при показах для индейцев он озвучивался индейцами, которые тщательно воспроизводили (и додумывали) диалоги, крики птиц и животных. Белые канадцы смотрели первую художественную картину не с меньшим воодушевлением. Фильм был куплен в США и имел там не меньший успех, чем в Канаде.

Розенталь снял ещё не менее десяти небольших художественных фильмов.

Другие тексты по теме: