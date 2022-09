Чтиво выходного дня. Жизнь, посвященная розам: Дэвид Остин

Каждый год в период с апреля по июль происходит 50 000 скрещиваний, чтобы в следующем году прорастить более 250 000 саженцев, самые выдающиеся из которых подлежат восьмилетним полевым испытаниям.

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин ( David Charles Henshaw Austin, 16 февраля 1926 – 18 декабря 2018) – известный английский селекционер и производитель роз, писатель, основатель фирмы David Austin Roses. В 2003 году Дэвид Остин был награжден Почетной медалью Виктории Королевским садоводческим обществом за садоводческие услуги и медалью Дина Хоула от Королевского национального общества роз. Он получил почетную степень магистра в Университете Восточного Лондона за свою работу по селекции роз. Отмечен наградой за достижения в жизни от Ассоциации Садового Центра в 2004 году. Награжден Высшей наградой Британской империи – OBE (The Most Excellent Order of the British Empire) в 2007 году. Дэвид вырос на ферме в Олбрайтоне, Шропшир, в Центральной части Англии, где он и жил до своей кончины. Начав заниматься земледелием, он увлекся садоводством, особенно розоводством.

Из простого любителя роз молодой подросток Дэвид Остин в результате более шестидесятилетнего труда по разведение роз , который он сам называл как искусство и наука , стал знаменитым селекционером , создавшим в процессе своей работы уникальную коллекцию роз, известную во всем мире. Еще в конце 1940-х годов Дэвид Остин задумал идею создания сортов, которые имели бы форму цветка и аромат старинных садовых роз ( таких как галлики, дамасские розы и розы альба) , но при этом обладали бы ремонтантностью , устойчивостью к заболеваниям и широким спектром цветовых оттенков, как современные чайные гибриды и флорибунды. Максимизация преимуществ старинных роз и современных при их скрещивании – была основная его цель. Но самое важное было и то, что ему хотелось создать розу с такими преимущественными характеристиками в сочетании с гармоничной формой куста.

В создании такой группы роз были использованы самые разные виды роз: галльские, дамасские, альба, центифольные, моховые, которые скрещивались с розами группы флорибунда и чайно-гибридными. Из современных роз он старался отдавать предпочтение ранним сортам. В 50-е годы XX века Дэвид начал выводить розы, которые сочетали форму и аромат старомодных роз и постоянное цветение современных роз. Его розы вызвали изменение мировой моды и скоро стали пользоваться спросом во всем мире. Он начал экспериментировать в 1950-х годах и к 1961 году выпустил свою первую розу Констанс Спрай (Constance Spry) , названную в честь знаменитого цветочника. Его первыми сортами были сильные, но однократно цветущие шрабы – гибриды в первом поколении между розой галлика (R. gallica) и розами группы флорибунда – Constance Spry (1961) и Chianti (1967).

Именно эти два сорта легли в основу группы английских роз. Остин понял, что при скрещивании повторно цветущей розы с однократно цветущей, ген повторного цветения оказывается рецессивным (подавляющим) признаком. Чтобы получить повторное цветение он прибегнул к возвратному скрещиванию с повторно цветущими розами и ,что особенно было важным , чтобы эти розы сохранили черты старых роз. В качестве родителей были взяты повторно цветущие старые розы – портлендские, бурбонские, ремонтантные. В 1969 году он выпустил свои первые повторно цветущие розы – серию, названную именами героев Chaucer The Canterbury Tales (Dame Prudence, The Prioress, Wife of Bath).

В 1970 году Дэвид Остин основал собственный питомник “Розы Дэвида Остина” (David Austin Rose), который специализировался на продаже исторических роз. Однако продажи его собственных роз превысили продажи старых роз только в начале 80-х годов . В то время ранние английские розы обладали хорошим ароматом и красотой старой розы, но им не хватало силы и устойчивости, как того хотел Дэвид Остин. Он продолжал скрещивать их с другими цветущими кустарниками старых роз, такими как Портлендс ( Portlands ) ,особенно граф де Шамбор, Бурбоном (Bourbons) и “вечными гибридами “(Hybrid Perpetuals). Кроме того, у него все еще не было никаких желтых оттенков, проблема, которая была исправлена использованием некоторых доминирующих роз. Успех пришел в 1983 году и он связан с выпуском таких сортов, как Mary Rose и Graham Thomas.

Чтобы получить более сильные сорта, устойчивые к болезням, Остин стал использовать гибриды розы ругозы. Оба эти сорта сильные, здоровые, выносливые с почти непрерывным цветением, они открыли дорогу целому ряду сортов. В конце 70-х-начале 80-х Остин использовал для скрещивания много новых родительских форм: видовые розы, современные плетистые розы, гибриды розы альба. С тех пор его успех стал стремительным, и его розы стали проходить международную систему лицензирования, что гарантировало их высокое качество на любом рынке. Сейчас Дэвид Остин продает 4 миллиона саженцев каждый год. В это время он присвоил своим розам название “Английские розы”, и сейчас во всем мире они известны, как Розы Дэвида Остина, или Английские розы.

Розы Остина официально не признаны отдельным классом роз, например, Королевским национальным обществом роз или Американским обществом роз , но , как правило розариями, в питомниках и в садоводческой литературе называются как “Английские розы” – термин, который использовал сам Д.Остин или ” Розы Остина”. На своей ферме в Олбрайтоне Дэвид Остин создал демонстрационный сад с очень хорошей планировкой, где выращиваются розы разных сортов вместе с его собственными. Это, скорее всего, лучший сад роз в Великобритании. Он свободен для посещения и является одним из ведущих британских питомников роз. Сегодня David Austin Roses остается семейным бизнесом. К Дэвиду Остину присоединились его сын Дэвид и внук Ричард. Сейчас компанию возглавляет его сын David J. C. Austin. До сегодняшнего дня Дэвид Остин создал более 200 сортов английских роз.

Каждый год в период с апреля по июль происходит 50 000 скрещиваний, чтобы в следующем году прорастить более 250 000 саженцев, самые выдающиеся из которых подлежат восьмилетним полевым испытаниям. В конце концов, только три-шесть новых сортов будут выпускаться каждый год на выставке цветов в Челси в Лондоне. Последние новинки сортов на 2017 год – ярко-розовый Джеймс Л Остин, насыщенный абрикос Dame Judi Dench и нежно-желтая Ванесса Белл.