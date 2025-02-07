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Новости Парк Канады отказались от директивы покупать товары на Amazon
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Парк Канады отказались от директивы покупать товары на Amazon

Степан Артемьевский Фев 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Парк Канады отказались от директивы покупать товары на Amazon отключены 1 Просмотров

Parks Canada отказались от директивы, поощряющей своих сотрудников покупать товары на Amazon.

 

«Parks Canada признает, что вчерашнее письмо, касающееся программы Amazon Business для закупок, не соответствует действительности, его время и содержание не учитывают текущую динамику и не отвечают ожиданиям общественности», – говорится в электронном письме, присланном в CTV News. «Parks Canada немедленно отменяет эту директиву и уведомляет сотрудников об этом решении».

Далее в электронном письме говорится, что «Parks Canada обязуется и впредь поддерживать предприятия, принадлежащие канадским и коренным народам», и «с гордостью поддерживает канадские предприятия и продукцию канадского производства».

В понедельник департамент разослал своим сотрудникам памятку, призывающую их присоединиться к Amazon Business для покупки офисных и других товаров.

Примерно в то же время канадское правительство пыталось убедить президента США Дональда Трампа приостановить угрозу введения тарифов.

Кроме того, менее чем через две недели после этого Amazon объявила о закрытии всех своих предприятий в Квебеке и возвращении к модели доставки товаров третьими лицами.

В ответ на это заявление Конфедерация национальных синдикатов (CSN) начала кампанию бойкота против гиганта электронной коммерции, призвав общественность и политиков выйти на демонстрацию 15 февраля.

Кроме того, муниципалитеты по всей провинции заявили, что прекратят сотрудничество с гигантом розничной торговли.

Канадское правительство также выступило с заявлением, потребовав от Amazon «немедленно» пересмотреть свое решение о закрытии всех распределительных центров в Квебеке и пригрозив пересмотреть свои коммерческие отношения с компанией, если ничего не будет сделано.

Amazon отрицает, что закрытие связано с объединением в профсоюз сотрудников предприятия DXT4 в Лавале.

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