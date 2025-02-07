Парк Канады отказались от директивы покупать товары на Amazon

Parks Canada отказались от директивы, поощряющей своих сотрудников покупать товары на Amazon.

«Parks Canada признает, что вчерашнее письмо, касающееся программы Amazon Business для закупок, не соответствует действительности, его время и содержание не учитывают текущую динамику и не отвечают ожиданиям общественности», – говорится в электронном письме, присланном в CTV News. «Parks Canada немедленно отменяет эту директиву и уведомляет сотрудников об этом решении».

Далее в электронном письме говорится, что «Parks Canada обязуется и впредь поддерживать предприятия, принадлежащие канадским и коренным народам», и «с гордостью поддерживает канадские предприятия и продукцию канадского производства».

В понедельник департамент разослал своим сотрудникам памятку, призывающую их присоединиться к Amazon Business для покупки офисных и других товаров.

Примерно в то же время канадское правительство пыталось убедить президента США Дональда Трампа приостановить угрозу введения тарифов.

Кроме того, менее чем через две недели после этого Amazon объявила о закрытии всех своих предприятий в Квебеке и возвращении к модели доставки товаров третьими лицами.

В ответ на это заявление Конфедерация национальных синдикатов (CSN) начала кампанию бойкота против гиганта электронной коммерции, призвав общественность и политиков выйти на демонстрацию 15 февраля.

Кроме того, муниципалитеты по всей провинции заявили, что прекратят сотрудничество с гигантом розничной торговли.

Канадское правительство также выступило с заявлением, потребовав от Amazon «немедленно» пересмотреть свое решение о закрытии всех распределительных центров в Квебеке и пригрозив пересмотреть свои коммерческие отношения с компанией, если ничего не будет сделано.

Amazon отрицает, что закрытие связано с объединением в профсоюз сотрудников предприятия DXT4 в Лавале.

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