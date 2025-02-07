Монреальская ферма Lufa Farms хочет, чтобы вы покупали местные овощи и фрукты

В условиях неопределенности вокруг тарифов идея покупки местных продуктов привлекает все больше внимания.

Компания Lufa Farms, расположенная в районе Монреаля, поставила перед собой задачу изменить доступ людей к свежим, выращенным на месте продуктам.

«Мы можем выращивать, я бы сказал, то, что действительно нужно и интересно покупателям: помидоры, огурцы, перец, баклажаны», – говорит Лайонел Тромберт, вице-президент по финансам компании Lufa Farms.

Имея пять теплиц и крытую ферму, компания использует гидропонную систему, которая позволяет выращивать овощи без использования почвы.

По словам Тромберта, ферма способна собирать 215 000 овощей каждую неделю, что позволяет прокормить около двух процентов населения города.

Однако есть ограничения на то, что могут производить теплицы. Тромберт говорит, что Lufa Farms не хватает технологий для выращивания всех видов продукции, особенно таких, как тропические фрукты.

Чтобы восполнить пробелы, Lufa Farms тесно сотрудничает с местными фермерами и поставщиками, предлагая полный ассортимент продуктов питания, от свежих овощей до молочных продуктов, хлеба и мяса.

Еженедельно они доставляют покупателям более 30 000 корзин с продуктами. Цены в Lufa Farms сопоставимы с ценами на органические продукты, говорит Тромберт.

Он добавляет, что покупать местное имеет смысл. «Путешествовать за тысячи километров – во многих отношениях нерациональное использование энергии и ресурсов», – говорит Тромберт.

Хотя в теплицах Lufa Farms пока нельзя выращивать такие фрукты, как апельсины и бананы, технология совершенствуется.

Компания Lufa Farms надеется, что в будущем она откроет новые точки.

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