Гуляем по Монреалю: интересные места нашего города

Прогулки по нашему городу

Канал Лашин был возведен в 1825 году с целью обойти пороги реки Святого Лаврентия, которые препятствовали судоходству в этой области. Эта новая водная артерия соединяет Монреаль с озером Сен-Луис. Для преодоления перепада высоты в 14 метров вдоль канала были установлены семь шлюзов. Он дважды расширялся до конца XIX века. В 1959 году Лашинский канал утратил свое значение и был закрыт для навигации. В настоящее время он стал популярной туристической достопримечательностью и местом отдыха для жителей Монреаля. По его берегам расположены различные аттракционы, такие как рынок Атуотер с часовой башней и музей Лашина, где представлена постоянная экспозиция антикварной мебели, инструментов и временные художественные выставки. Вдоль канала проложены велосипедные дорожки, а в некоторых местах доступны услуги проката велосипедов.

Остров Святой Елены, расположенный на реке Святого Лаврентия, является частью архипелага Ошлага. В 1611 году Самюэль де Шамплен, который основал первые французские колонии и стал губернатором Квебека, назвал остров в честь своей жены Элен. На протяжении почти двухсот лет этот земельный участок находился в собственности семьи Ле-Мойн, и только в 1818 году был передан государству. В последней трети XIX века местные власти преобразовали остров в общественный парк с пляжной зоной.т В 1967 году остров Святой Елены стал площадкой для проведения Всемирной выставки. Он был расширен и соединён с соседними островками с помощью искусственных сооружений. В современное время остров, вместе с соседним Нотр-Дам, образует парк Жан-Драпо. На его территории расположены аттракционы парка развлечений Le Ronde, Музей Стюарта, Биосфера и водный комплекс с тремя бассейнами. По выходным можно насладиться живой музыкой в парке.

Белл-центр — это спортивный комплекс, расположенный в Монреале, который был возведен в 1996 году и стал домом для хоккейной команды НХЛ «Монреаль Канадиенс». Этот комплекс находится в центре города и считается крупнейшей хоккейной ареной в мире, вмещающей 21 288 зрителей. Общая площадь Белл-центра составляет 15 680 квадратных метров. Помимо хоккейных матчей, на этой арене проводятся соревнования по смешанным единоборствам и баскетболу. Стадион обладает возможностью трансформации для театральных представлений, предоставляя пространство на 5000-9000 мест, а также служит концертной площадкой для музыкальных исполнителей и знаменитого канадского ансамбля Цирк дю Солей. Внутри Белл-центра расположены пять ресторанов, предлагающих разнообразные гастрономические направления.

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