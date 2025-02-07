Бизнес-сообщество Монреаля продолжает готовиться к возможным тарифам, несмотря на месячную отсрочку

В центре Монреаля сотни руководителей предприятий собрались на обед, за которым последовали разговоры о тарифах.

Тарифы Трампа должны были начать действовать сегодня, но сделка с Канадой, отложила срок на 30 дней.

«Сейчас не время пить шампанское и говорить, что мы выиграли у Трампа», – говорит Джон Паризелла, старший советник по связям с бизнесом из National Public Relations.

Бизнесмены чувствуют себя неуверенно, говорит генеральный директор городской торговой палаты Мишель Леблан.

Они беспокоятся о том, будет ли у них доступ к американскому рынку.

«Второе, что они мне говорят, – это то, что мы не знаем, будем ли мы инвестировать в создание дополнительных мощностей здесь, – добавляет он.

Они надеются на более длительную отсрочку, как и федеральное правительство, говорит почетный гость мероприятия, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

По ее словам, все будет зависеть от успешной реализации пограничной политики стоимостью 1,3 миллиарда долларов и увеличения ресурсов для пресечения потока фентанила.

«Вертолеты Black Hawk уже патрулируют границу. Мы уже закупили беспилотники, которые патрулируют границу».

Джоли добавляет, что Канада также воспользуется этой передышкой для укрепления отношений с Мексикой, Европой и азиатскими союзниками.

После того как были вытерты тарелки и высказаны опасения, стало ясно: деловое сообщество Монреаля готовится к удару.

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