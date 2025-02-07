Что почитать детям? Что почитать с детьми?

Ряд новых книг, который мы рекомендуем ко прочтению детям и с детьми

Книга Михаила Раскатова «Пропавшая буква» продолжает радовать читателей на протяжении трех поколений. Хотя современные школьники уже не пишут чернилами, как герои — первоклассники Саша и Алёша, приключения этих братьев-близнецов всё равно придутся по вкусу новому поколению. Им предстоит спасти букву Ш, которая заболела из-за их беспечности и оказалась в руках отвратительного бюрократа по имени Пара Граф. Вместе с буквой Ё и Ёжиком они отправляются в опасное царство буквоедов, где вынуждены сражаться за свое выживание и судьбу букв. Им противостоят капризная и эгоистичная принцесса Лень, неаккуратный злодей Кривой Почерк, известный как Кривпоч, и зловредные буквоеды-кляксы, намеревающиеся уничтожить все буквы. Саша и Алёша должны проявить истинные героические качества, защищая букву Ш.

Читая «Атлас сказочных мест», мы отправляемся в путешествие по реальным и вымышленным территориям, таким как Страна Чудес из произведения Льюиса Кэролла, Страна Оз Фрэнка Баума и легендарная Атлантида, описанная Платоном. В книге также упоминаются Лесной мир Винни-Пуха, Нетландия из «Питера Пэна» и другие страны, посещенные Гулливером Джонатана Свифта, а также остров сокровищ Р. Л. Стивенсона. О всех этих локациях рассказывается сжато и увлекательно, пробуждая интерес к классическим произведениям, которые радуют детей и подростков на протяжении многих веков. «Атлас сказочных мест» становится отличным поводом вновь обратиться к классике.

Мосты являются одними из самых старинных инженерных сооружений, известных человечеству. Самый древний мост с каменными опорами и деревянными пролетами был возведен в Вавилоне в VI веке до нашей эры через реку Евфрат. На протяжении пяти тысячелетней истории инженерии было построено множество мостов, каждое из которых соответствовало различным нуждам. Они помогают нам преодолевать преграды и играют ключевую роль в транспортировке, одновременно являясь истинными шедеврами архитектуры и искусства, раскрывая красоту и гениальность инженерного замысла. Об истории мостостроения расскажет книга Айрата Багаутдинова под названием «Большая книга мостов». Возможно, она станет источником вдохновения для юного читателя при выборе своей профессии в будущем.

Сборник сказок «Хозяин Ольхона» черпает вдохновение из бурятского фольклора и был создан известным иркутским журналистом, писателем, поэтом и художником Василием Стародумовым. Этот сборник включает в себя романтичные и жестокие, философские и мудрые истории, которые объясняют происхождение и названия скал, маленьких озёр, пещер и других природных достопримечательностей в этой части Иркутской области. В них также затрагиваются такие недостатки, как неблагодарность, хитрость, жестокость, зависть и лень, в то время как прославляется объединяющая сила доброты. Данная книга издана в серии «Сказки народов России», в рамках которой уже были опубликованы множество легенд и сказок из разных регионов, таких как архангельские, бурятские, ительменские, коми-пермяцкие, чувашские, алтайские и карельские. Это издание будет увлекательно не только для детей и любителей сказок, но и для всех, кто интересуется историей своей страны и самого глубокого озера мира.

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