С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента РФ от 7 июня 1999 года № 717. 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

Преподобный Феодор Студит, память которого отмечается в этот день, родился в 758 году в Константинополе и получил широкое и разностороннее образование. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного после жестоких мучений был сослан в заточение.

По велению императора 8 февраля 1724 года была образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и успехи в учебе, искусстве и науке царь Петр жаловал своею милостью.

Печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом – дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом) – состоялась 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина.

Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838 года в здании Нью-Йоркского универ

ситета Морзе успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15 километровой линии.

В 1929 году в русском языке появилось новое слово – «вертолёт». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт КАСКР-1 «Красный инженер». Название аппарата образовалось от фамилий авторов – Камов-Скржинский. А самым ранним документом, в котором было употреблено слово «вертолёт», является Протокол заседания Технической Комиссии Центрального Совета ОСОАВИАХИМа, датированный как раз 8 февраля 1929 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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