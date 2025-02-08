Менее 2% студентов Конкордии принимают участие в голосовании по BDS

Около 858 студентов из 49 898, обучающихся в Конкордии, приняли участие в почти ежегодном ритуале Студенческого союза по голосованию за антиизраильскую инициативу BDS.

Сторонники этой меры одержали убедительную победу, а противники заявили газете The Suburban, что они начали собирать оппозицию слишком поздно, буквально в последние несколько дней, так как многие в студенческом сообществе посчитали, что это не имеет значения, или что они не хотят привлекать больше внимания к группам ненавистников Израиля и евреев.

Голосование проходило в аудитории на главном этаже здания даунтаун-холла. Учитывая количество участников, обе стороны не смогли вызвать интерес. Резолюция студенческого союза не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает университет. Первый раз CSU проголосовал за идею борьбы с отмыванием денег в 2014 году. Однако в 2022 году руководство CSU извинилось за это перед монреальским сообществом и провело голосование, отменяющее это решение.

Вечер по-прежнему изобиловал антиеврейскими и антиизраильскими выкриками сторонников этой меры в фойе и бельэтаже. Многие сторонники, одетые в кефию, выкрикивали обычную антидемократическую риторику, которая, кажется, больше подходит для теократической тирании на Ближнем Востоке, чем для западной либеральной демократии. Студентов, входящих в зал, призывали «надеть маски, вас снимают камеры». Один из студентов в маске поднес свой телефон к лицу репортера из The Suburban и сказал: «Я не люблю, когда сионисты снимают студентов». Продолжалось скандирование: «Скажите это громко и четко. Мы не хотим, чтобы здесь были сионисты!». После голосования антиизраильская толпа праздновала в фойе, скандируя свои обычные лозунги, такие как «От реки до моря Палестина будет свободной» и «Все сионисты – расисты».

Охрана Конкордии, как всегда защищающая антиизраильскую толпу, даже попыталась выдворить корреспондента The Suburban из здания под предлогом того, что само присутствие и вопросы могут быть «провокацией». Он отступил после неоднократных вопросов наших репортеров с просьбой указать, что именно мы делаем, чтобы «провоцировать», а также после вопроса о том, хотел бы он, чтобы заголовок гласил «Конкордия затыкает рот СМИ». Газета Suburban спросила его, были ли жалобы, и он признал, что не было, но он «заметил», что если мы «смотрим людям в глаза», то это может спровоцировать бурную реакцию. Он также возразил, что, когда мы разговаривали, мы не стояли лицом друг к другу, и это могло быть «неправильно истолковано». Корреспонденту разрешили остаться в фойе, но не в аудитории, куда допускались только представители студенческих СМИ Конкордии.

Объявленные дебаты по этому предложению были отменены, а голосование прошло в спешке. Само предложение призывало университет прекратить партнерство с израильскими университетами и корпорациями, такими как Lockheed Martin, Bombardier, Pratt & Whitney и другими, заново зачислить студентов, наказанных за действия во время антиизраильских протестов, и ограничить присутствие SPVM на протестах.

Ранее в тот же день газета The Suburban потребовала от официальных лиц Concordia узнать их позицию в отношении BDS и то, что они сделают, чтобы остановить голосование, которое может вызвать новые запугивания в отношении еврейских студентов.

Представитель Конкордии Ваннина Маэстраччи сказала нам, что их руки связаны законами Квебека. Она подчеркнула, что с 2014 года Конкордия выступает против BDS, добавив, что «бойкоты, запрещающие контакты с другими университетами и учеными, противоречат ценности академической свободы, которая является основой Конкордии и всех университетов». Однако она добавила, что «CSU – это независимая студенческая ассоциация, финансируемая за счет студенческих сборов, которая аккредитована в соответствии с законодательством Квебека. Согласно закону, CSU действует совершенно независимо от университета, и Конкордия не контролирует его деятельность».

Президент StartUp Nation и член совета CSU Анастасия Зорчински сказала The Suburban: «Мы чувствуем себя очень неловко из-за того, что, поскольку дебаты не были разрешены, мы не смогли поднять ни один вопрос, ни одну юридическую проблему, которая у нас была, и мы даже не смогли подтвердить, что студент Конкордии написал это предложение. Это могла быть любая иностранная организация. Это абсолютно ужасно, они злоупотребляют своими полномочиями, они полностью организовали это. Мы должны продолжать бороться, отстаивать правду и защищать Израиль».

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