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Новости Канада возобновит сотрудничество с Meta в рекламной сфере
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Канада возобновит сотрудничество с Meta в рекламной сфере

Степан Артемьевский Фев 8, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада возобновит сотрудничество с Meta в рекламной сфере отключены 1 Просмотров

Канадское правительство планирует восстановить взаимодействие с американской компанией Meta в области рекламы. 

 

Согласно информации, Ottawa намерена вложить около 100 тысяч канадских долларов в покупку рекламных прав на платформах данной корпорации.

В 2023 году канадские власти объявили о приостановке рекламных отношений с Facebook и Instagram из-за неудовлетворенности действиями Meta.

Тогда в стране был принят закон, который требует от цифровых платформ заключать коммерческие контракты с канадскими СМИ на размещение их материалов в социальных сетях.

Эта инициатива направлена на поддержку журналистов, так как с 2008 года более 450 различных СМИ закрылись в Канаде.

В ответ на это Meta ограничила доступ к публикациям канадских медиа на Facebook и Instagram.

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