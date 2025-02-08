Канада возобновит сотрудничество с Meta в рекламной сфере

Согласно информации, Ottawa намерена вложить около 100 тысяч канадских долларов в покупку рекламных прав на платформах данной корпорации.
В 2023 году канадские власти объявили о приостановке рекламных отношений с Facebook и Instagram из-за неудовлетворенности действиями Meta.
Тогда в стране был принят закон, который требует от цифровых платформ заключать коммерческие контракты с канадскими СМИ на размещение их материалов в социальных сетях.
Эта инициатива направлена на поддержку журналистов, так как с 2008 года более 450 различных СМИ закрылись в Канаде.
В ответ на это Meta ограничила доступ к публикациям канадских медиа на Facebook и Instagram.
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