Свободная Палестина: Окна разбиты, граффити покрывают Университет Макгилла

Слова «Свободная Палестина» нацарапаны на колоннах Роддик Гейтс Университета Макгилла в четверг утром.

Полиция Монреаля (SPVM) расследует случай вандализма в учебном заведении.

В среду в 8:20 вечера в службу 911 поступил звонок об инциденте.

Помимо граффити, полиция подтверждает, что жертвами вандализма стали три здания, и много окон было разбито.

«Когда офицеры прибыли на место, нападавшие уже скрылись», – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля. «По имеющейся у нас информации, эта группа сделала свое дело быстро и удалилась».

Ведется расследование, и полицейские планируют просмотреть записи с камер наблюдения в этом районе, чтобы установить личности преступников.

Подписывайтесь на наши YouTube- и Telegram-каналы, чтобы всегда оставаться в курсе событий