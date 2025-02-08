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Новости Свободная Палестина: Окна разбиты, граффити покрывают Университет Макгилла
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Свободная Палестина: Окна разбиты, граффити покрывают Университет Макгилла

Степан Артемьевский Фев 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Свободная Палестина: Окна разбиты, граффити покрывают Университет Макгилла отключены 1 Просмотров

Слова «Свободная Палестина» нацарапаны на колоннах Роддик Гейтс Университета Макгилла в четверг утром.

Полиция Монреаля (SPVM) расследует случай вандализма в учебном заведении.

В среду в 8:20 вечера в службу 911 поступил звонок об инциденте.

Помимо граффити, полиция подтверждает, что жертвами вандализма стали три здания, и много окон было разбито.

«Когда офицеры прибыли на место, нападавшие уже скрылись», – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля. «По имеющейся у нас информации, эта группа сделала свое дело быстро и удалилась».

Ведется расследование, и полицейские планируют просмотреть записи с камер наблюдения в этом районе, чтобы установить личности преступников.

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