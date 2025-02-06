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Нейросети оценили желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США

Степан Артемьевский Фев 6, 2025 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Нейросети оценили желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США отключены 1 Просмотров

Искусственные интеллекты, такие как китайская DeepSeek и американская ChatGPT, проанализировали желание президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к своей стране.

Согласно их оценке, такие амбиции негативно отразятся на отношениях между Вашингтоном, Оттавой и Брюсселем, как сообщает издание «Взгляд».

DeepSeek отметила, что шансы на осуществление территориальных притязаний Трампа крайне низки. Гренландцы стремятся к увеличению своей независимости, а не к объединению с другой нацией. На данном этапе на острове уже проходил референдум о выходе из-под власти Дании.

AI добавил, что другие союзники США могут начать сомневаться в стабильности Вашингтона, а высказывания Трампа могут восприниматься как проявление империализма. Внутри страны эту инициативу также могут неодобрительно воспринять как местные жители, так и СМИ.

ChatGPT же выразило мнение, что усиливающийся интерес Трампа к Гренландии и Канаде может лишь укрепить позиции России и Китая, и заявило, что подобные действия могут привести к введению торговых санкций против США со стороны ЕС.

 

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