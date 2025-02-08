Судьба исторического монастыря в Дорвале вызывает жаркие споры

Архитектор, вышедший на пенсию, выразил серьезную озабоченность планами городских властей в отношении исторического здания по адресу 12 Dahlia Avenue, поставив под сомнение финансовую и экологическую целесообразность его сноса.

Это здание, погруженное в местную историю, представляет собой значительную часть наследия Дорваля. Изначально здесь жил Дезире Жируар, который стал первым мэром Дорваля, когда город был зарегистрирован в 1892 году. Главная резиденция, известная как «Quatre Vents» («Четыре ветра»), была построена в 1873 году и за свою 150-летнюю историю претерпела несколько архитектурных изменений.

Здание, ставшее предметом нынешних споров, известное как Аннекс, имеет свою богатую историю. Конгрегация Нотр-Дам приобрела это здание в 1970 году, переоборудовав его под офисные помещения и жилые помещения для сестер. Четырехэтажное строение, в котором впоследствии разместились 75 монахинь, служило свидетельством присутствия религиозной общины в Дорвале до недавнего приобретения его городом примерно за 3 миллиона долларов.

Фернандо Пеллисер (Fernando Pellicer), архитектор-защитник, проживший в Дорвале 44 года, обратился с подробной критикой проведенной городом 26 ноября информационной сессии, на которой были представлены пять вариантов будущего здания. На заседании, которое привлекло большое внимание общественности, основное внимание было уделено судьбе здания Annex.

нализ, проведенный Пеллисером, показывает, что городские предложения якобы содержат неверную смету расходов. В то время как город оценивает полный снос в 700 000 долларов, Пеллисер утверждает, что истинная стоимость приближается к 2 миллионам долларов, если включить в нее необходимое восстановление участка. В сочетании с первоначальной ценой покупки налогоплательщики могут столкнуться с расходами в 5 миллионов долларов «за лужайку площадью 10 000 кв. футов», как выразился Пеллисер.

Спор вызвал активную общественную деятельность: более тысячи жителей Дорвала и иногородних подписали петицию с требованием провести всестороннее исследование будущего участка с участием общественности. Объект, включающий в себя три отдельных здания – исторический особняк, строение из цементных блоков и приложение, – представляет собой уникальный архитектурный ансамбль в городском ландшафте.

«Нельзя сносить объект, не решив, что с ним делать», – утверждает Пеллисер, предлагая вместо этого план реконструкции стоимостью 7 миллионов долларов, который полностью модернизирует здание, сохраняя его исторический характер. Эта альтернатива, по его мнению, будет значительно более экономичной, чем 18 миллионов долларов, которые потребуются для строительства аналогичного нового здания.

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