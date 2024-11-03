Гуляем по Монреалю: сколько всего интересного можно увидеть!

Старый порт, Собор Царицы Марии и Ботанический сад – прекрасные места нашего города

История Старого порта начинается в самом начале XVII века, когда он был создан для нужд торговцев пушниной. На протяжении нескольких веков это место служило общественным и экономическим центром города. Гавань продолжает функционировать и сегодня, принимая океанские круизные лайнеры и небольшие прогулочные суда. В текущем времени территория Старого порта превратилась в обширное пространство для отдыха и культуры. В начале 90-х годов XX века в рамках масштабной реконструкции порт стал парком с набережной, где созданы велосипедные и пешеходные дорожки, зоны для отдыха и благоустроенный пляж Clock Beach. Любители острых ощущений могут попробовать зиплайн, который обеспечит незабываемые эмоции. Семейный развлекательный парк Voiles en Voiles предлагает приключения как для детей, так и для взрослых. Каждые два года на набережной проходят представления знаменитого канадского Цирка дю Солей. В парке регулярно устраиваются художественные выставки, привлекающие внимание творческих людей.

Кафедральный собор Марии Царицы Мира является главной церковью римско-католической провинции Квебек. Строительство продолжалось два десятилетия и завершилось в 1894 году. Первоначально храм был посвящён Святому Иакову, однако в 1955 году по указу папы римского Пия XII его переименовали. Архитектурный стиль собора сочетает в себе элементы ренессанса и барокко. Архитектор выполнил желание епископа Игнатия Бурже, инициировавшего строительство, создав в Монреале уменьшенную версию собора Святого Петра в Риме. На фасаде храма можно увидеть 13 скульптур святых, почитаемых в Канаде. Внутреннее оформление собора Марии Царицы Мира включает в себя росписи на библейские темы, позолоту и изысканные карнизы. Окна купола украшены цветными витражами. Киворий, поддерживаемый резными колоннами, напоминает произведение Бернини в Риме, но представлен в уменьшенном размере. С 2000 года собор имеет статус национального исторического памятника Канады.

В Монреале расположен один из самых великолепных и разнообразных ботанических садов на планете. Он был основан в период Великой депрессии, в 1931 году, и открыл свои двери для посетителей в 1936-м. На площади 75 гектаров размещены 10 оранжерей, дендрарий и 30 специализированных садов. Среди них находятся розарий, альпийский и английский сады, а также сады рододендронов, азалий, лечебных растений, водных и ядовитых культур. В саду Первых Наций представлены эндемичные растения Северной Америки. В 1991 году был создан Китайский сад, над которым работали 50 ландшафтных дизайнеров из Шанхая. Не менее впечатляющий Японский сад появился три года назад благодаря дизайнеру Кену Накадзиме. Летом здесь проходят чайные церемонии и мастер-классы по икебане. В ботаническом саду собрана коллекция из 21 000 видов растений. Вход в розарий украшают бронзовый лев, ставший подарком Монреалю от Лиона в честь 350-летия города. Парк дополнен фонтанами, скульптурами и красивыми цветниками. Также при саде функционирует научно-исследовательский институт, обсерватория, инсектариум, небольшой зоопарк и ферма. В 2007 году ботанический сад был включён в список Национальных исторических мест Канады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.