Чтиво сегодняшнего дня: Артур Конан Дойль “Приключения Шерлока Холмса”

Пришел черед перечитать Конан Дойля. Скажу сразу, я его произведения воспринимаю не как детективы, а как приключения. Для меня это некое легкое чтиво, отвлекающее, расслабляющее, ни к чему не обременяющее.

В этот раз я решила почитать его не быстро (насколько это возможно, ибо читаю я очень быстро), а останавливаясь на каждом незнакомом мне моменте и проверяя информацию. Ну да, может, и бесполезное занятие, но все же – эксперимент. Читаю «Голубой карбункул». И останавливаюсь. Ибо совершенно недавно мне попадалась статья о том, что эти самый карбункулы – это подвид рубина. И цвета они бывают красного, пурпурного, фиолетового, оранжевого. Голубых карбункулов где-то процента полтора на свете. Но дело даже не в этом. Его называет Холмс угольком, кусочком угля. А он, уважаемый сэр Шерлок, минерал! Хлороформ… Кого он только не усыплял в фильмах и произведениях литературы! Причем, практически мгновенно. Для того, чтобы «отключиться», хлороформом надо подышать минут пять, не меньше. Да и не посредством прижатой к лицу тряпки. Не знаю, ускорит ли она момент отключки, но химические ожоги на коже и слизистой оболочке будут несчастному обеспечены.

«Знак четырех». Беглый каторжник Джонатан Смолл за неимением ноги, пользовался деревянным протезом. Я не знаток английских каторг, но чтобы человек с протезом в принципе там оказался, не представляю себе… Но, может век был суров… Не знаю. Но обратила я на это внимание.

«Пестрая лента». Цепная гадюка кусает человека, который умирает буквально за считанные секунды. Погуглила, было интересно, что за гадюка такая. Оказалось, что это болотная гадюка, от укуса которой человек умирает в течение полутора-двух недель. А не мгновенно, пока отворяется дверь.

В этом же рассказе змею вызывали свистом. Ничего, что змеи по природе глухи? Забавно все же!

Далее, всем известная собаченция Баскервиллей. Ежели бы, друзья, ее обмазывали фосфором, не было бы ни рассказа, ни, собственно, собачки. Токсичное вещество ибо! А вот ежели фосфорисцирующей мазью – это другое. Оно светящееся и для псины, в общем-то, безвредное.

В рассказе “Пустой дом” Холмс рассказывает Ватсону, как ему удалось победить Мориарти. Помимо прочего, он говорит следующее: Я не знаю, известно ли это вам, но я немного знаком с приемами японской борьбы — «баритсу», которые не раз сослужили мне хорошую службу. Здесь Конан Дойл допускает сразу две ошибки. Во-первых, борьба эта называется не “баритсу”, а Бартитсу. Во-вторых, она была создана не в Японии, а в Англии. В 1898 году это боевое искусство и систему самозащиты разработал британский инженер Эдвард Бартон-Райт.

Почитала я дня три Холмса и надоело. Вот, не мое изначально. Но все же, классику нужно знать и периодически перечитывать. И иногда, смеха ради, даже находить вот такие смешные нелепости.

Но все же, чтобы немного защитить сэра Шерлока, скажу, что его приключения нам известны со слов милейшего доктора Ватсона. Так что, возможно, именно сэр Джон чего-то и напутал, описывая все вышеупомянутые истории!

А вообще – читайте! Это же элементарно, други моя!

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