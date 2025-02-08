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Новости Сегодня состоялась ежегодная церемония возложения венка к могиле российского дипломата Н.П. Пассека

Сегодня состоялась ежегодная церемония возложения венка к могиле российского дипломата Н.П. Пассека

Виктория Христова Фев 8, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сегодня состоялась ежегодная церемония возложения венка к могиле российского дипломата Н.П. Пассека отключены 2 Просмотров

В преддверии Дня дипломатического работника 8 февраля с.г. Посольство России в Канаде совместно с Генеральным консульством в Монреале проведут ежегодную церемонию возложения венка к могиле российского дипломата Николая Помпеевича Пассека.

 

Н.П.Пассек (15.11.1850 – 07.02.1914 гг.) действительный статский советник. Выходец из дворянского рода, происходившего из Богемии и переселившегося в Литву, а затем в Смоленскую губернию.
Получил среднее образование в Великобритании. Закончил юридический факультет Московского университета. В 1899-1902 гг. Консул в Мельбурне, 1902-1912 гг. Генеральный консул в персидской провинции Бендер-Бушир.
С декабря 1912 г. Генконсул Российской Империи в Монреале. 29 июля 1913 г. получил назначение в Барселону. Скоропостижно скончался 7 февраля 1914 г. в Монреале, так и не добравшись до своего нового поста.
Могила Н.П. Пассека расположена на кладбище «Мон Руаяль» в Монреале. Была обнаружена в 2012 г. благодаря исследовательской работе и содействию русской общины, в частности Евгения Серафимовича Соколова.
С тех пор Посольство совместно с Генконсульством оказывают постоянное внимание месту упокоения дипломата.
С 2016 г. возложение венка к могиле Н.П. Пассека стало ежегодной традицией. В церемонии принимают участие представители дипломатического корпуса, соотечественники и общественные деятели.
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