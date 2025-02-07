Премьер-министр Квебека Франсуа Лего предложил инициировать обсуждения по обновлению НАФТА

Он отметил, что, учитывая планы Дональда Трампа о введении тарифов на товары и услуги из Канады и Мексики, такие переговоры необходимо начать как можно быстрее.

Лего высказал свое мнение после того, как президент США отложил введение 25-процентных тарифов на 30 дней.

Премьер подчеркнул, что постоянная угроза тарифов со стороны США создает неопределенность, отрицательно влияя на экономику, и назвал эти угрозы «ядом».

Лего считает, что если США недовольны текущим соглашением, Канада, США и Мексика должны немедленно приступить к обсуждениям, а не ждать запланированного пересмотра в 2026 году.

Он добавил, что в свете возможных экономических атак со стороны США Квебек должен активно работать над диверсификацией своей экономики и минимизацией зависимости от соседней страны.

Соглашение о Канаде, США и Мексике, которое вступило в силу в 2020 году, заменило предыдущее соглашение, действовавшее с 1994 года.

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