В Канаде появится ответственный по борьбе с контрабандой фентанила

В Канаде создадут должность координатора по противодействию контрабанде фентанила. Страна усиливает борьбу с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

Канадские власти инициировали новую роль руководителя программы по борьбе с фентанилом в рамках соглашения о повышении безопасности на границе с США.

Это было объявлено министром общественной безопасности Канады Дэвидом Макгинти.

По словам министра, нововведения включают создание координатора, который будет взаимодействовать с американскими партнерами, а также укрепление оперативного взаимодействия для повышения эффективности в борьбе с фентанилом.

Совместные силы США и Канады будут бороться с организованной преступностью и наркоторговлей.

Макгинти также заявил, что примерно 10 тысяч человек будут задействованы в круглосуточном мониторинге границы для противодействия наркотрафику.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о приостановлении на 30 дней введения американских пошлин, подчеркивая намерение Канады продолжить работу по усилению границы со США и перекрытию потоков фентанила.

Подписывайтесь на наши YouTube- и Telegram-каналы, чтобы всегда оставаться в курсе событий