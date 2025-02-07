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Новости В Канаде появится ответственный по борьбе с контрабандой фентанила
Фото: https://trafaret-decor.ru/

В Канаде появится ответственный по борьбе с контрабандой фентанила

Степан Артемьевский Фев 7, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде появится ответственный по борьбе с контрабандой фентанила отключены 1 Просмотров

В Канаде создадут должность координатора по противодействию контрабанде фентанила. Страна усиливает борьбу с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

Канадские власти инициировали новую роль руководителя программы по борьбе с фентанилом в рамках соглашения о повышении безопасности на границе с США.

Это было объявлено министром общественной безопасности Канады Дэвидом Макгинти.

По словам министра, нововведения включают создание координатора, который будет взаимодействовать с американскими партнерами, а также укрепление оперативного взаимодействия для повышения эффективности в борьбе с фентанилом.

Совместные силы США и Канады будут бороться с организованной преступностью и наркоторговлей.

Макгинти также заявил, что примерно 10 тысяч человек будут задействованы в круглосуточном мониторинге границы для противодействия наркотрафику.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о приостановлении на 30 дней введения американских пошлин, подчеркивая намерение Канады продолжить работу по усилению границы со США и перекрытию потоков фентанила.

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