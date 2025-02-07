С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, получил такое наименование за свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного писания.

Сегодня Русской Православной церковью почитается икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали». На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у Которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращающихся к Ней в печалях и скорбях.

В этот день чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне.

Испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра, отправившийся на двух кораблях из перуанского порта Кальяо, после трех месяцев плавания в западном направлении наткнулся в Южном полушарии к востоку от Новой Гвинеи на группу островов (шесть относительно крупных и ряд мелких). По некоторым данным это случилось именно 7 февраля 1568 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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