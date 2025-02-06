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Новости В Торонто состоится экономический форум Канады и США
Фото: https://focus.ua/

В Торонто состоится экономический форум Канады и США

Степан Артемьевский Фев 6, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Торонто состоится экономический форум Канады и США отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического форума, который пройдет в Торонто 7 февраля.

В опубликованном пресс-релизе подчеркивается, что это событие является ярким примером инициативы «команда Канады».

На саммите соберутся представители бизнеса, общественности и профсоюзов из обеих стран с целью обсуждения возможностей для экономического роста, создания новых рабочих мест, увеличения заработной платы и упрощения торговли внутри Канады, а также диверсификации экспортных рынков.

Трюдо отметил, что форум будет способствовать разработке долгосрочной стратегии для процветания Канады, особенно в свете соглашения с США о 30-дневной отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая.

С 1 февраля они составляют 25% для Канады и Мексики, и 10% для Китая. Трамп также комментировал необходимость изменения статуса Канады и Гренландии.

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