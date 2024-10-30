Гуляем по Монреалю: Биодом и многое другое!

Интересные места нашего города

Монреальский Биодом является частью крупнейшего музея естественных наук в Канаде — Space for Life. Он расположен в здании, которое ранее использовалось как велодром для Олимпийских игр и было модернизировано в 1992 году для нужд научного комплекса. Экспозиция Биодома обладает своей уникальностью, так как это единственное в мире пространство, где искусственно воспроизводятся сезонные циклы растений в закрытых помещениях. Музей разделен на четыре зоны, каждая из которых представляет экосистемы как Северной, так и Южной Америки — тропический лес Амазонки, смешанный лес Лаврентия, залив Святого Лаврентия и субполярную область, которая делится на арктическую и антарктическую части. Эти экосистемы населены характерными представителями фауны — млекопитающими, птицами, рыбами, рептилиями и насекомыми.

Площадь искусств — крупнейший в Канаде центр сценического и визуального искусства, находящийся в восточной части Монреаля. В этом комплексе, состоящем из interconnected зданий, находятся такие учреждения, как Симфонический оркестр Монреаля, Опера Монреаль, Большой Канадский балет и Музей современного искусства. Эспланада с каскадным дизайном украшена фонтанами, скульптурами и художественными инсталляциями. Ниже расположена станция метро и обширный торговый центр. На площади искусств на протяжении года проводится около 40 культурных мероприятий и фестивалей, среди которых особенно выделяется Международный джазовый фестиваль Монреаля.

Гора Мон-Руаяль, давшая имя городу, расположена в самом центре Монреаля и является частью Аппалачей. На вершине холма установлен Крест, который был впервые поставлен Полем Шомеди де Мезоннёв в 1643 году. Современная металлическая структура высотой 31,4 метра была возведена в 1924 году. Здесь же находится один из крупнейших католических соборов Канады — Ораторий Святого Иосифа. На склонах этого холма, имеющего три вершины, в конце XIX века был основан парк Мон-Руаяль. В окрестностях располагаются некрополи Нотр-Дам-де-Неж и Мон-Руаяль, которые входят в список Национальных исторических мест Канады.

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