Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Компания Communauto заявляет, что у нее «нет другого выхода», кроме как повысить тарифы
Прокатный электромобиль Communauto. Фото с сайта компании

Компания Communauto заявляет, что у нее «нет другого выхода», кроме как повысить тарифы

Виктория Христова Фев 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Компания Communauto заявляет, что у нее «нет другого выхода», кроме как повысить тарифы отключены 1 Просмотров

Компания по аренде автомобилей Communauto заявила, что вынуждена повысить некоторые из своих тарифов, чтобы не отставать от стоимости транспортных средств.

 

Президент компании Бенуа Робер заявил в пресс-релизе, что расходы, связанные с арендой автомобилей, а также расходы на обслуживание и страхование выросли за последние годы и месяцы, и компания недооценила влияние этих изменений.

«Если для частных лиц становится все дороже владеть автомобилем, а для нас – приобретать автомобили для совместного использования, у нас нет другого выбора, кроме как адаптироваться», – сказал Робер в пресс-релизе.

Например, средняя стоимость автомобилей, которые Communauto добавляет в свой автопарк, выросла с 21 000 долларов в 2015 году до 21 700 долларов в 2019 году и 28 000 долларов в 2024 году. Это почти 30-процентный рост за 10 лет.

Страховые франшизы в Квебеке удвоились с 2021 года, увеличившись с 5 000 долларов на один несчастный случай до 10 000 долларов в 2024 году. Компания ожидает, что в следующем году ее страховые счета вырастут еще на 20 процентов.

Но компания утверждает, что пользоваться ее услугами все равно будет выгоднее, чем покупать автомобиль.

В «Коммунавто» говорят, что не повышают цены систематически.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*