Компания Communauto заявляет, что у нее «нет другого выхода», кроме как повысить тарифы

Президент компании Бенуа Робер заявил в пресс-релизе, что расходы, связанные с арендой автомобилей, а также расходы на обслуживание и страхование выросли за последние годы и месяцы, и компания недооценила влияние этих изменений.
«Если для частных лиц становится все дороже владеть автомобилем, а для нас – приобретать автомобили для совместного использования, у нас нет другого выбора, кроме как адаптироваться», – сказал Робер в пресс-релизе.
Например, средняя стоимость автомобилей, которые Communauto добавляет в свой автопарк, выросла с 21 000 долларов в 2015 году до 21 700 долларов в 2019 году и 28 000 долларов в 2024 году. Это почти 30-процентный рост за 10 лет.
Страховые франшизы в Квебеке удвоились с 2021 года, увеличившись с 5 000 долларов на один несчастный случай до 10 000 долларов в 2024 году. Компания ожидает, что в следующем году ее страховые счета вырастут еще на 20 процентов.
Но компания утверждает, что пользоваться ее услугами все равно будет выгоднее, чем покупать автомобиль.
В «Коммунавто» говорят, что не повышают цены систематически.
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