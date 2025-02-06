Компания Communauto заявляет, что у нее «нет другого выхода», кроме как повысить тарифы

Компания по аренде автомобилей Communauto заявила, что вынуждена повысить некоторые из своих тарифов, чтобы не отставать от стоимости транспортных средств.

Президент компании Бенуа Робер заявил в пресс-релизе, что расходы, связанные с арендой автомобилей, а также расходы на обслуживание и страхование выросли за последние годы и месяцы, и компания недооценила влияние этих изменений.

«Если для частных лиц становится все дороже владеть автомобилем, а для нас – приобретать автомобили для совместного использования, у нас нет другого выбора, кроме как адаптироваться», – сказал Робер в пресс-релизе.

Например, средняя стоимость автомобилей, которые Communauto добавляет в свой автопарк, выросла с 21 000 долларов в 2015 году до 21 700 долларов в 2019 году и 28 000 долларов в 2024 году. Это почти 30-процентный рост за 10 лет.

Страховые франшизы в Квебеке удвоились с 2021 года, увеличившись с 5 000 долларов на один несчастный случай до 10 000 долларов в 2024 году. Компания ожидает, что в следующем году ее страховые счета вырастут еще на 20 процентов.

Но компания утверждает, что пользоваться ее услугами все равно будет выгоднее, чем покупать автомобиль.

В «Коммунавто» говорят, что не повышают цены систематически.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.