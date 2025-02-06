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Полиция Квебека выдала более 400 штрафов снегоходчикам в ходе двухдневной операции

Степан Артемьевский Фев 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Квебека выдала более 400 штрафов снегоходчикам в ходе двухдневной операции отключены 1 Просмотров

Полиция провинции Квебек (SQ) и федерация клубов снегоходчиков Квебека (FCMQ) выдали более 400 штрафов мотоциклистам в ходе двухдневной операции.

 

Согласно пресс-релизу SQ, 25 и 26 января представители двух организаций остановили более 3 000 снегоходов и прицепов, чтобы убедиться, что они соблюдают правила.

Штрафы и предупреждения были выписаны за следующие нарушения:

Отсутствие шлема;
Вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения;
Неподчинение обязательным остановкам и знакам;
Превышение скорости;
Езда по дорогам общего пользования или в неразрешенных местах;
Отсутствие водительских прав, регистрации, страховки гражданской ответственности и действительного права доступа к трассам.
В сообщении говорится, что полицейские также побеседовали со многими мотоциклистами и ответили на вопросы о катании на снегоходах в провинции.

 

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