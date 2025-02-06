Конфедерация профсоюзов Квебека призывает к бойкоту Amazon и планирует судебные иски

Одна из крупнейших профсоюзных конфедераций Квебека призывает к бойкоту Amazon после того, как компания закрыла семь складов в провинции в прошлом месяце.

CSN (Confédération des syndicats nationaux), представляющая около 330 000 работников, обвинила технологического гиганта в «вопиющих мотивах по уничтожению профсоюзов».

«Они никого не обманывают», – сказала президент CSN Каролина Сенневиль. «Единственная причина для Amazon иметь другую бизнес-модель только для Квебека – это то, что здесь есть профсоюз, и арбитр мог бы навязать первый коллективный договор уже летом 2025 года».

CSN, в которую входят около 1600 профсоюзов, также заявила, что будет продолжать судебный процесс против Amazon. Конфедерация заявила, что требует отмены массовых увольнений и возобновления работы семи складов.

«Закрытие складов, о котором объявил Amazon, не является настоящим закрытием в юридическом смысле, поскольку Amazon планирует продолжать продавать свои товары квебекцам онлайн», – сказал Сенневиль.

«Amazon считает, что может просто переложить работу на другие компании и передать некоторые операции по складированию и доставке на аутсорсинг. То, что она называет своей «новой бизнес-моделью», является лишь попыткой обойти свои обязательства по Трудовому кодексу. Суд должен признать, что эта схема нарушает закон, и тогда он сможет распорядиться о восстановлении работников Amazon».

В пресс-релизе CSN говорится, что конфедерация подала заявку на представление интересов работников склада в Лавале в апреле. Многие сотрудники подписали профсоюзные карточки, и в мае Административный трибунал по трудовым спорам (ALT) сертифицировал профсоюз.

Бобби-Джо Вон работала на складе в Лашине и не сомневается, что Amazon переехала из-за деятельности профсоюза.

«Абсолютно», – сказала она. «Мы боролись за создание профсоюза, и каждый раз, когда мы пытались бороться за создание профсоюза, они вывешивали на складе таблички с надписями о том, что профсоюзы берут с вас плату, профсоюзы делают то-то и то-то, что незаконно, и мы говорили им об этом, а они все равно продолжали это делать».

В августе трибунал признал Amazon виновной в антипрофсоюзном вмешательстве и препятствовании на складе в Лачине и обязал компанию выплатить 30 000 долларов.

Закрытие складов в Лавале, Лашине и Сен-Юбере, по словам CSN, нарушает Трудовой кодекс Квебека, и профсоюз призывает все уровни власти аннулировать контракты, а население – прекратить пользоваться сайтом для онлайн-покупок и отказаться от подписки на Amazon Prime.

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