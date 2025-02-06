За что основатель Cirque du Soleil оштрафован на $7,500?

За последние годы ряд известных квебекских звезд были осуждены за незаконную сдачу жилья туристам, например, на Airbnb. Наше Бюро расследований выявило несколько примеров.

ГИ ЛАЛИБЕРТЕ (GUY LALIBERTÉ)

Основатель Cirque du Soleil

Сумма штрафа: 7 500 долларов (сентябрь 2021 г.)

Плато Мон-Рояль

Квебекский миллиардер Ги Лалиберте и Клаудия Барила, женщина, от которой у него двое детей, в течение пяти лет сдавали на Airbnb огромную квартиру в районе Плато Мон-Рояль.

В 2021 году они получили штраф в размере $7500 за незаконное размещение туристов. У господина Лалиберте и госпожи Барила не было разрешения от Корпорации туристической индустрии Квебека на сдачу квартиры.

На тот момент квартира стоила чуть больше 800 долларов за ночь, хотя в ней была всего одна спальня и в ней могли разместиться только двое гостей.

«Зачем снимать номер в отеле, если можно снять роскошную квартиру?» – гласила реклама квартиры площадью 3 000 квадратных футов рядом с парком Ла Фонтен.

Квартира, в которой есть кинозал, до сих пор рекламируется г-жой Барилой на Airbnb. В соответствии с законом, она сдается только на срок от одного месяца и выше, а ее стоимость составляет около 25 000$ в месяц.

За более доступную цену почти за 8 000$ в месяц она также предлагает на Airbnb «домик» с четырьмя спальнями в Ланодьере .

Прежде чем купить кондо в центре Монреаля, обратитесь к риелтору, чтобы проверить, разрешена ли краткосрочная аренда в конкретном доме.

Эту информацию можно найти в Declaration du copripriete. В некоторых домах разрешена аренда минимум на 1 год, а в некоторых аренда вообще не разрешена. Практически во всех кондоминиумах в центре Монреаля краткосрочная аренда запрещена.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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