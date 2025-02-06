За что основатель Cirque du Soleil оштрафован на $7,500?

ГИ ЛАЛИБЕРТЕ (GUY LALIBERTÉ)
Основатель Cirque du Soleil
Сумма штрафа: 7 500 долларов (сентябрь 2021 г.)
Плато Мон-Рояль
Квебекский миллиардер Ги Лалиберте и Клаудия Барила, женщина, от которой у него двое детей, в течение пяти лет сдавали на Airbnb огромную квартиру в районе Плато Мон-Рояль.
В 2021 году они получили штраф в размере $7500 за незаконное размещение туристов. У господина Лалиберте и госпожи Барила не было разрешения от Корпорации туристической индустрии Квебека на сдачу квартиры.
На тот момент квартира стоила чуть больше 800 долларов за ночь, хотя в ней была всего одна спальня и в ней могли разместиться только двое гостей.
«Зачем снимать номер в отеле, если можно снять роскошную квартиру?» – гласила реклама квартиры площадью 3 000 квадратных футов рядом с парком Ла Фонтен.
Квартира, в которой есть кинозал, до сих пор рекламируется г-жой Барилой на Airbnb. В соответствии с законом, она сдается только на срок от одного месяца и выше, а ее стоимость составляет около 25 000$ в месяц.
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