Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость За что основатель Cirque du Soleil оштрафован на $7,500?
Airbnb
Airbnb - лого.

За что основатель Cirque du Soleil оштрафован на $7,500?

Olga Ouspenski Фев 6, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи За что основатель Cirque du Soleil оштрафован на $7,500? отключены 1 Просмотров

За последние годы ряд известных квебекских звезд были осуждены за незаконную сдачу жилья туристам, например, на Airbnb. Наше Бюро расследований выявило несколько примеров.

ГИ ЛАЛИБЕРТЕ (GUY LALIBERTÉ)
▪ Основатель Cirque du Soleil
▪ Сумма штрафа: 7 500 долларов (сентябрь 2021 г.)
▪ Плато Мон-Рояль
Квебекский миллиардер Ги Лалиберте и Клаудия Барила, женщина, от которой у него двое детей, в течение пяти лет сдавали на Airbnb огромную квартиру в районе Плато Мон-Рояль.

В 2021 году они получили штраф в размере $7500 за незаконное размещение туристов. У господина Лалиберте и госпожи Барила не было разрешения от Корпорации туристической индустрии Квебека на сдачу квартиры.

На тот момент квартира стоила чуть больше 800 долларов за ночь, хотя в ней была всего одна спальня и в ней могли разместиться только двое гостей.

«Зачем снимать номер в отеле, если можно снять роскошную квартиру?» – гласила реклама квартиры площадью 3 000 квадратных футов рядом с парком Ла Фонтен.

Квартира, в которой есть кинозал, до сих пор рекламируется г-жой Барилой на Airbnb. В соответствии с законом, она сдается только на срок от одного месяца и выше, а ее стоимость составляет около 25 000$ в месяц.

За более доступную цену почти за 8 000$ в месяц она также предлагает на Airbnb «домик» с четырьмя спальнями в Ланодьере .
Прежде чем купить кондо в центре Монреаля, обратитесь к риелтору, чтобы проверить, разрешена ли краткосрочная аренда в конкретном доме.
Эту информацию можно найти в Declaration du copripriete. В некоторых домах разрешена аренда минимум на 1 год, а в некоторых аренда вообще не разрешена. Практически во всех кондоминиумах в центре Монреаля краткосрочная аренда запрещена.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*