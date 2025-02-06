Министерство здравоохранения Канады одобрило препарат компании из Сен-Лорана

Препарат для людей, страдающих шихофренией, одобрен Министерством здравоохранения

Фармацевтическая компания Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. из Сен-Лорана, а также компания Lundbeck объявили о том, что Министерство здравоохранения Канады выдало уведомление о соответствии их препарата (Pr)ABILIFY ASIMTUFII® (арипипразол), первого инъекционного препарата для лечения шизофрении и поддерживающей монотерапии биполярного расстройства I у взрослых, принимаемого один раз в два месяца.

«Мы рады предложить этот новый вариант лечения для людей, страдающих шизофренией или биполярным расстройством I», – сказал Майкл Лараньо, президент и генеральный директор Otsuka Canada.

«Это одобрение подчеркивает наше стремление к инновациям и постоянному развитию для удовлетворения потребностей общества, которому мы служим».

Говард К. Марголезе (Howard C. Margolese MD, CM, MSc, FRCPC) отметил, что «инъекционная форма арипипразола длительного действия с двухмесячным интервалом дозирования расширит возможности лечения пациентов, страдающих шизофренией или биполярным расстройством I, и может снизить нагрузку на пациентов и врачей по сравнению с ежемесячным приемом арипипразола, который требуется принимать раз в месяц».

Юул Сёренсен, вице-президент и генеральный менеджер канадского отделения компании Lundbeck, заявил: «Это одобрение – важная новость для пациентов, семей и медицинских работников, и мы стремимся предоставить нашим пациентам больше вариантов лечения и тем самым оказать положительное влияние на тех, кто живет с шизофренией или биполярным расстройством I».

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