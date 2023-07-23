Чтиво выходного дня: Пора-пора-порадуемся на своем веку…

Бывают моменты в жизни, когда очень хочется перечитать ту книгу, с которой у тебя что-то связано в жизни. Первая любовь или, скажем, переезд… Открытие какой-то простой истины, которая не раз помогала в жизни или, например, герой, в честь которого хотелось назвать сына… Не знаю, что еще… Например, яркое воспоминание молодости или юности…

Бывают моменты в жизни, когда очень хочется перечитать ту книгу, с которой у тебя что-то связано в жизни. Первая любовь или, скажем, переезд… Открытие какой-то простой истины, которая не раз помогала в жизни или, например, герой, в честь которого хотелось назвать сына… Не знаю, что еще… Например, яркое воспоминание молодости или юности… У каждого, короче говоря, есть любимая книга, к которой возвращаешься не раз. У меня таких книг несколько. Даже – не так. У меня несколько любимых авторов, чьи книги я люблю перечитывать. И если из русских классиков во главу угла я всегда ставлю Тургенева, то из зарубежных – Дюма и Ремарка. Ну, таковы мои предпочтения, вкусы, если хотите. О которых не спорят!

И вот, в очередной уже, -надцатый раз, ночью, я взялась перечитывать «Трех мушкетеров». Это и юность, когда я, как и многие другие, читала под одеялом при свете фонарика, это и любимый фильм советского периода. Летом многие ждали «Электроника» или «Гостью из будущего». А я ждала «Д’Артаньяна»… И почему-то наивно думала, что он армянин, ассимилировавшийся во Франции. Так вот, взяв электронную книжку, убаюкав доченьку, я приготовилась к чтению. Передо мной возникла обложка, на которой было написано «Три мушкетера»…

Ну, ничего не могу я поделась со своим аналитическим умом… Может, физмат-школа в этом виновата, может, просто от природы он такой… Но я впервые за много лет удивилась: а разве Д’Артаньян не мушкетер? Разве он не главный герой? Почему «Три мушкетера»? И тут в памяти возникла картина Шишкина «Утро в сосновом лесу», в простонародье именуемая «Три медведя». А медведей-то там четыре!!! Так и с мушкетерами…

Но не только это роднит мушкетеров и медведей. И мушкетеров, и медведей написали по два автора. Александру Дюма помогал Огюст Маке, а Ивану Шишкину – Константин Савицкий, который, собственно, и написал медведей. Но мы зачастую знаем только первых из двух авторов: Дюма и Шишкина. Не один десяток раз Маке подавал на Дюма в суд, требуя признать авторство трилогии и за ним тоже… Но всегда терпел фиаско… Поэтому, нам известен лишь Дюма как автор. С Савицким еще проще – Третьяков, купив картину, стер имя Савицкого из подписи к ней. Причем, изначально картина значилась под названием «Медвежье семейство в лесу». Без указания фамилии Савицкого. Такую блажь позволил себе меценат Павел Третьяков. Савицкий навсегда рассорился с Шишкиным и больше никогда не работал с ним в тандеме.

Ну, а что касается самих мушкетеров, то прототипами их персонажей были совершенно реальные люди. И о каждом из них я расскажу в какой-нибудь следующий раз. Если появится интерес, разумеется. Трилогия стала настолько популярной, что читателям хотелось продолжения. И очень многие из современных писателей и даже поэтов писали свое продолжение истории о четырех друзьях. Одно из таких повествований написал и всем нам известный поэт Евгений Евтушенко. Называлось оно «Конец мушкетеров», и даже было опубликовано в литературном журнале « Искусство кино». Но фильм по нему не был снят, к великой печали автора. Ведь Евтушенко планировал сыграть там Д’Артаньяна… Но, не случилось!

Следующий интересный на мой взгляд момент. Все мы помним девиз мушкетеров: «Один за всех и все за одного!» Но автор этой фразы отнюдь не Дюма. Впрочем, и не Маке. Это девиз 1291 года, который символизировал единение трех швейцарских кантонов. Субъектов Федерации, если говорить проще. Так вот, этот девиз взят Дюма именно оттуда. Но, по правде сказать, популяризировали его именно мушкетеры, а не швейцарские регионы.

Далее. Еще один интересный факт. Когда Александр Дюма писал «Трёх мушкетёров», в контракте с издателем была оговорена построчная оплата рукописи. Для увеличения гонорара Дюма придумал слугу Атоса по имени Гримо, который говорил и отвечал на все вопросы исключительно односложно, в большинстве случаев «да» или «нет». Слово есть, строчка занята. Копеечек к оплате добавится! А вот продолжение книги под названием «Двадцать лет спустя» оплачивалось уже пословно, и поэтому легко увидеть, что тот же самый Гримо стал чуть более общительным, чем прежде.

Еще один момент, касающийся «Трех мушкетеров», но уже советской экранизации произведения. Изначально на роль благородного Атоса был утвержден Василий Ливанов. Но ему в тот же самый момент предложили съемки в сериале про Шерлока Холмса, и он предпочел именно его. Интересно, что бы было с великим сыщиком и знаменитом сериале о Шерлоке Холмсе, если бы Ливанов все же решился сниматься в «Трех мушкетерах»?

Ну, и если в двух словах все же об авторе – Александре Дюма, то здесь рассказывать можно много и долго, слишком интересной и неординарной личностью он был. Родившись во французской глубинке, он двадцатилетним пареньком уехал покорять Париж. И он добился своего. Но изначально это произошло не благодаря литературному дару, а великолепному почерку. Вот именно благодаря ему, Дюма дали должность в канцелярии при герцоге Орлеанском, который позже стал королем Луи-Филиппом I. Отсюда и любовь к истории – она вершилась практически у него на глазах.

А еще Дюма очень любил Россию и даже совершил пространное путешествие по ней. Причем, даже не только по России. Его путь пролегал от Петербурга до Кавказа. Случилось это вскоре после смерти императора Николая I, который очень осерчал на Дюма после того, как тот написал роман «Учитель фехтования». Еще бы! Главными его героями, если помните, были декабрист Иван Анненков и его любимая супруга Прасковьюшка, в девичестве – Полина Гебль. И это очень не понравилось императору. Настолько, что роман даже был запрещен к публикации в России, и увидел там свет лишь в 1925 году – аккурат к столетию событий на Сенатской площади.

А вот Александр II к своему тезке Дюма неприязни не испытывал, и именно в его правление французский гений и посетил наши края. И Грузию, конечно! И не просто так посетил! Дюма познакомил Францию с шашлыком! Именно он открыл в Париже первую шашлычную, привезя эту замечательную идею приготовления мяса из своего путешествия по Кавказу. Ведь он был не только замечательным писателем, но и отличным кулинаром. Кстати, «Большой кулинарный словарь», написанный и составленный Дюма, успешно переиздается и по сей день.

Писать о Дюма, о мушкетерах, их прообразах и многом другом, – можно долго. И если для кого-то одной из фраз, которая связана с мушкетерами, является их девиз «Один за всех и все за одного», то мне с течением жизни все ближе другая фраза. Она из песни нашей, совеетской версии фильма: «Судьбе не раз шепнем: «Мерси боку!» На самом деле, с течением жизни все яснее и яснее понимаешь, что Судьбу нужно благодарить за все, что происходит. Так и живу! И благодарю в данный момент Судьбу за то, что попустила мне рассказать вам о том, что я хотела рассказать сегодня. И вас благодарю, что прочли написанное! А пока перечитываю «Мушкетеров», постараюсь рассказать об их прообразах. Так что, тема не закрыта, продолжение следует! До скорых встреч!