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Новости Зимний карнавал в Кот-Сент-Люк

Зимний карнавал в Кот-Сент-Люк

Степан Артемьевский Фев 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Зимний карнавал в Кот-Сент-Люк отключены 1 Просмотров

Ежегодный зимний карнавал пройдет с 12 до 15 часов 9 февраля в парке Трюдо на углу Макл-роуд и Эйнштейн-авеню.

 

Городские власти приглашают всех желающих отпраздновать зиму в CSL.

На карнавале будут представлены развлечения для всех возрастов.

На арене Самуила Московича с 13:00 до 15:00 пройдет ледовое шоу клуба фигурного катания CSL.

В парке Трюдо можно будет покататься на собачьих упряжках за 3 доллара, покататься на конной повозке, съесть снежную ириску за 3 доллара, покататься на санях с горки в парке Трюдо, посидеть у костра, поиграть в снежки и надувные игрушки, и подкрепиться.

 

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