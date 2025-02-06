Зимний карнавал в Кот-Сент-Люк

Городские власти приглашают всех желающих отпраздновать зиму в CSL.
На карнавале будут представлены развлечения для всех возрастов.
На арене Самуила Московича с 13:00 до 15:00 пройдет ледовое шоу клуба фигурного катания CSL.
В парке Трюдо можно будет покататься на собачьих упряжках за 3 доллара, покататься на конной повозке, съесть снежную ириску за 3 доллара, покататься на санях с горки в парке Трюдо, посидеть у костра, поиграть в снежки и надувные игрушки, и подкрепиться.
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